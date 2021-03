Gikiewicz – najlepszy w Bundeslidze, za słaby na reprezentację

Rafał Gikiewicz po raz trzeci w tym sezonie trafił do jedenastki kolejki Kickera, a ponadto jest najlepiej ocenianym bramkarzem w Bundeslidze. Mimo tego nie znalazł się nawet na szerokiej liście graczy powołanych przez Paulo Sousę.

Gikiewicz najlepszy w Bundeslidze

Rafał Gikiewicz został wybrany do jedenastki kolejki po tym, jak jego Augsburg pokonał Borussię Moenchengladbach (3:1). Polak skapitulował po uderzeniu Floriana Neuhausa z 68. minuty, ale poza tym zanotował niemal idealne spotkanie. Niemiecki Kicker uhonorował polskiego bramkarza oceną 1,5. Przypomnijmy, że w tym prestiżowym dzienniku ocena najwyższa to 1. To trzeci raz, gdy Gikiewicz pojawił się w drużynie kolejki w tym sezonie.

Wolfsburger Zange, Münchner Zentrum: Die kicker-Elf des 25. Spieltags – Zwei Innenverteidiger feiern Debüt #BL https://t.co/PZBCxk4f22 — kicker ⬢ Bundesliga (@kicker_bl_li) March 15, 2021

Co ważniejsze, golkiper Augsburga jest też, według Kickera, najlepszy na swojej pozycji w Bundeslidze. Średnia za jego występy wynosi 2,72 i jest to czwarta najlepsza ocena spośród wszystkich zawodników niemieckiej ekstraklasy. Pierwsze miejsce należy, bez niespodzianek, do innego Polaka, Roberta Lewandowskiego. Tuż za nim najlepiej oceniany jest Andrei Kramarić, a najniższe miejsce na podium należy do Leona Goretzki.

Manuel Neuer, powszechnie uważany za jednego z najlepszych bramkarzy na świecie, znajduje się dwie pozycje niżej od Gikiewicza, ze średnią 2,74.

Nie tylko Kicker wysoko ceni umiejętności polskiego golkipera. Portal WhoScored w jedenastce kolejki umieścił, co prawda, Kevina Trappa z Eintrachtu. Na przestrzeni całego sezonu to Gikiewicz uznawany jest jednak za najlepszego na swojej pozycji ze średnią 6,9 w dziesięciopunktowej skali.

Kłopot bogactwa

Tak wielkie uznanie w jednej z topowych europejskich lig nie wystarczyło, by otrzymać powołanie na pierwsze zgrupowanie reprezentacji pod wodzą Paulo Sousy. Portugalczyk zdecydował się na Łukasza Fabiańskiego i trzech zawodników Serie A: Wojciecha Szczęsnego, Łukasza Skorupskiego oraz Bartłomieja Drągowskiego.

Być może Gikiewicz w kolejnych miesiącach zasłuży na zaufanie ze strony nowego selekcjonera i weźmie udział w nadchodzących mistrzostwach Europy.