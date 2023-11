W Mainz trwa zamieszanie wokół Anwara El Ghaziego. Zawodnik został zawieszony przez klub za propalestyński wpis. Ostatecznie przywrócono go do treningów, ale ten wydał nowe sprzeczne oświadczenie.

IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Anwar El Ghazi

Anwar El Ghazi został zawieszony za propalestyński wpis

FSV Mainz oświadczyło, że doszło do porozumienia z piłkarzem

Zawodnik zaprzeczył tym słowom

Zamieszanie w FSV Mainz. Anwar El Ghazi nie odpuszcza

Anwar El Ghazi został zawieszony za propalestyński wpis, ale klub postanowił go przywrócić. Mainz napisało, że obie strony doszły do porozumienia w tej sprawie. Jednak niedługo potem piłkarz opublikował własne oświadczenie.

Oświadczenie Mainz

“Anwar El Ghazi został ostrzeżony przez FSV Mainz 05 za opublikowanie wiadomości w mediach społecznościowych dwa tygodnie temu. 28-letni Holender w sposób nie do zniesienia dla klubu skomentował konflikt na Bliskim Wschodzie. Po publikacji klub natychmiast zwolnił swojego zawodnika z treningów i meczów. Od tego czasu podczas kilku rozmów z zarządem klubu El Ghazi zdystansował się od swojej publikacji na swoim koncie na Instagramie. Publikacja, którą sam usunął już po kilku minutach. Wyraził ubolewanie z powodu publikacji artykułu i jego negatywnych skutków, zwłaszcza dla całego klubu. W tym kontekście El Ghazi wyraźnie zdystansował się także od aktów terrorystycznych takich jak Hamas, które dwa tygodnie temu doprowadziły do ​​nowej eskalacji przemocy na Bliskim Wschodzie. Podkreślił swoje współczucie dla ofiar tego ataku, a także dla wszystkich ofiar tego konfliktu. Dał jasno do zrozumienia, że ​​nie kwestionuje prawa Izraela do istnienia (…) W kontekście zaangażowania El Ghaziego i okazanych przez niego wyrzutów sumienia, kultura klubu dotycząca zarządzania błędami wymaga, aby zawodnik miał szansę na rehabilitację. W związku z tym Anwar El Ghazi wznowi treningi i mecze w FSV Mainz 05 tak szybko, jak to możliwe. Sprawa jest zamknięta”

Oświadczenie Anwara El Ghaziego

“Moje stanowisko pozostaje takie samo, jak na początku tej sytuacji. Jestem przeciwny wojnie i przemocy. Jestem przeciwny zabijaniu wszystkich niewinnych cywilów. Jestem przeciwny jakiejkolwiek formie dyskryminacji. Jestem przeciwny islamofobii. Jestem przeciwny antysemityzmowi. Jestem przeciwny ludobójstwu. Jestem przeciwny apartheidowi. Jestem przeciwny okupacji. Jestem przeciwny uciskowi. Nie żałuję ani nie mam wyrzutów sumienia z powodu mojego stanowiska. Nie dystansuję się od tego, co powiedziałem i stoję dziś i zawsze, aż do ostatniego tchnienia, za ludzkością i uciśnionymi. Nie ponoszę żadnej szczególnej odpowiedzialności wobec żadnego państwa. Nie wierzę, że jakikolwiek naród lub państwo jest poza wszelkimi kwestiami i odpowiedzialnością, ani że jest ponad prawem międzynarodowym. Nie mam innego wyjścia, jak tylko trwać niewzruszenie i dawać świadectwo prawdzie, i zrobiłbym to, nawet gdyby było to przeciwko mnie, moim rodzicom, moim krewnym i moim bliskim”