IMAGO / Ulmer / Teamfoto Na zdjęciu: Aleksandar Pavlović

Bayern Monachium oficjalnie poinformował o przedłużeniu umowy z młodym piłkarzem

Aleksandar Pavlović podpisał kontrakt do 2027 roku

Bawarczycy wiążą z nim spore nadzieje na przyszłość

Bayern Monachium odważnie stawia na młodych zawodników. Niedawno umowę podpisał Franc Kratzig, zaś teraz kontrakt do 2027 roku przedłużył Aleksandar Pavlović. 19-letni defensywny pomocnik.

– Aleks Pavlović to pomocnik grający piłką, sprawny technicznie, z bardzo dobrą wizją. Jest też niezwykle chętny do nauki, ambitny i bardzo zdeterminowany. Aleks nosi koszulkę Bayernu od 7 roku życia i przeszedł przez całą karierę młodzieżowych zawodników do naszej pierwszej drużyny. To czyni go doskonałym wzorem do naśladowania dla naszych chłopców w kampusie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że podpisał z nami swój pierwszy profesjonalny kontrakt – ocenił Christoph Freund, dyrektor sportowy Bawarczyków.

