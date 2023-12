Cios dla Bayernu. Dwóch zawodników wypada z gry do końca roku

Bayern Monachium poinformował, że w meczu z Manchesterem United urazów nabawili się Kingsley Coman i Noussair Mazraoui. Obaj nie będą dostępni do gry do końca roku.

fot. Imago/Jerry Andre Na zdjęciu: Kingsley Coman

Bayern Monachium do końca roku będzie grał w osłabieniu

Kontuzji łydki nabawili się Kingsley Coman i Noussair Mazraoui

Bawarczycy w najbliższych tygodniach zagrają ze Stuttgartem i Wolfsburgiem

Bayern osłabiony absencjami

W ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Bayern Monachium pokonał na wyjeździe Manchester United 1-0. Choć Bawarczycy już wcześniej mieli zapewniony awans do 1/8 finału, Thomas Tuchel pragnął dobrze pokazać się w delegacji i postawił na swoich najlepszych zawodników. Bohaterem rywalizacji okazał się Kinsgley Coman, który strzelił jedynego gola i zapewnił drużynie komplet punktów.

Po meczu kibice mistrza Niemiec doczekali się natomiast nieprzyjemnych informacji. Wtorkowe spotkania na Old Trafford nie dokończyli wspomniany wcześniej Coman oraz Noussair Mazraoui. Obaj narzekali na problemy zdrowotne i zostali zdjęci z boiska. Bayern przeprowadził szczegółowe badania i wydał oficjalne oświadczenie.

Zarówno Coman, jak i Mazraoui nabawili się urazu łydki. Oznacza to, że do gry wrócą najwcześniej w 2024 roku. To złe wieści dla Bayernu, który przed przerwą świąteczną rozegra jeszcze dwa spotkania – ze Stuttgartem i Wolfsburgiem. Ewentualna strata punktowa może okazać się fatalna w kontekście walki o mistrzostwo Niemiec.

