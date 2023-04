fot. PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Bayern Monachium pod wodzą Thomasa Tuchela spisuje się fatalnie

Nowy szkoleniowiec odpadł już z Ligi Mistrzów oraz Pucharu Niemiec

Dietmar Hamann wieszczy zwolnienie Tuchela, jeśli nie uda się zdobyć mistrzostwa kraju

Tuchel w Monachium okaże się kompletnym niewypałem?

Thomas Tuchel zastąpił w Monachium niespodziewanie zwolnionego Juliana Nagelsmanna. Zmiana szkoleniowca miała dać większe szanse na zdobycie trofeów, a tymczasem pogrążyła Bawarczyków, którzy odpadli już z Ligi Mistrzów oraz Pucharu Niemiec, a ponadto stracili fotel lidera Bundesligi na rzecz Borussii Dortmund.

Bayern nie może już sobie pozwolić na kolejne wpadki. W tym momencie nie ma tematu zwolnienia Tuchela, choć osiągane pod jego wodzą wyniki są zaskakujące. Były zawodnik klubu Dietmar Hamann uważa, że w przypadku braku mistrzostwa Niemiec współpraca szybko się zakończy.

– Władze Bayernu mogę być zdezorientowane wobec tego, co się dzieje, ale z drugiej strony też im się nie dziwię. To, co wydarzyło się w ostatnich czterech tygodniach, jest zaskakujące. Tuchel odpadł już z Ligi Mistrzów i Pucharu Niemiec, a jeśli przegra jeszcze mistrzostwo kraju, to dla mnie jest jasne, że go zwolnią. Tylko tytuł może go obronić.

– To, co robi Bayern, jest niesamowicie zaskakujące. Nie masz przecież konkurencji w Bundeslidze, a do tego w kadrze są zawodnicy w formie, jak Kingsley Coman czy Leroy Sans. Oni nie grają. Coś musi być nie tak w tej drużynie – rozważa Hamann.

