Według informacji przekazanych przez "The Sun", Borussia Dortmund będzie chciała wykupić Jordana Sancho z Manchesteru United. Skrzydłowy jest wypożyczony do Bundesligi ponieważ popadł w konflikt z Erikiem Ten Hagiem.

IMAGO / Mika Volkmann Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jordan Sancho od stycznia jest wypożyczony do BVB z Manchesteru United

Borussia będzie jednak chciała wykupić Anglika

Klub ma złożyć ofertę w wysokości 35 milionów funtów

Spora suma

Jordan Sancho w styczniu tego roku przeniósł się na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United do Borussi Dortmund. Anglik popadł w konflikt z Erikiem Ten Hagiem i musiał opuścić ekipę z Premier League. Wrócił do miejsca, które zna bardzo dobrze i również w tym roku spisuje się w barwach BVB przyzwoicie. Dlatego też drużyna z Bundesligi myśli o wykupieniu go z United.

Według informacji przekazanych przez dziennik “The Sun”, zespół z Niemiec przygotowuje złożenie oferty, która ma opiewać na 35 milionów funtów. “Czerwone Diabły” byłby skłonne zaakceptować tę proporcję, ale sam zawodnik musiałby mierzyć się z obniżką pensji. Po powrocie do BVB Sancho uzbierał osiem meczy, w których zdobył gola i zanotował dwie asysty.

