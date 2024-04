Bayern Monachium latem pożegna się z Thomasem Tuchelem, lecz wciąż nie wybrał jego następcy. Prezes Christoph Freund zaznacza, że to bardzo ważna decyzja, z którą nie należy się spieszyć.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Bayern Monachium w dalszym ciągu nie wytypował nowego trenera

Latem Bawarczycy rozstaną się z Thomasem Tuchelem

Wybór szkoleniowca będzie kluczowy dla przyszłości klubu

Bayern się nie spieszy. Kto będzie nowym trenerem?

Bayern Monachium po sezonie rozstanie się z Thomasem Tuchelem. Na początku roku klub ogłosił, że współpraca zostanie zakończona przedterminowo. Jednocześnie nie zdecydowano się zwolnić Niemca w trakcie rozgrywek, tak aby dać sobie więcej czasu na znalezienie odpowiedniego następcy.

Mijają kolejne miesiące, a Bawarczycy dalej nie dogadali się z żadnym z kandydatów. Faworytem do objęcia posady w Bayernie długo był Xabi Alonso, który finalnie postanowił zostać w Bayerze Leverkusen na kolejny sezon.

Z pracą w Monachium łączone są nazwiska, takie jak Julian Nagelsmann czy Roberto De Zerbi. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Bayern nie spieszy się, gdyż nie chce się pomylić. Celem jest wytypowanie szkoleniowca, który pozostanie na tym stanowisku przez kilka lat.

– Rozmawiamy. To bardzo ważna decyzja. Chcemy znaleźć trenera, z którym będziemy mogli współpracować dłużej, niż miało to miejsce do tej pory – zdradził prezes klubu Christoph Freund.

Zobacz również: Real Madryt pożegna się z Modriciem? Chorwat kuszony przez inny klub!