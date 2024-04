fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić może po sezonie opuścić Real Madryt

Królewscy w dalszym ciągu nie zadecydowali o przyszłości Chorwata

Dinamo Zagrzeb namawia 38-latka do powrotu do kraju

Modrić wróci do Dinama? Jest taki pomysł

Luka Modrić w dalszym ciągu nie wie, jaka czeka go przyszłość. Sam zawodnik oczywiście chciałby kontynuować karierę w Realu Madryt, lecz to klub nie podjął jeszcze wiążącej decyzji. Pod koniec minionego sezonu wydawało się, że Królewscy zrezygnują z Chorwata, lecz finalnie podpisali z nim nowy kontrakt. Obecnie Carlo Ancelotti częściej stawia na innych piłkarzy, co wiąże się z wymianą pokoleniową, która jest na Santiago Bernabeu konsekwentnie przeprowadzana.

Umowa Modricia wygasa 30 czerwca 2024 roku. Nie jest tajemnicą, że zabiegają o niego kluby z Arabii Saudyjskiej, natomiast ten kierunek niespecjalnie go interesuje. O 38-latka zamierza powalczyć również rodzime Dinamo Zagrzeb, gdzie zaczynał on profesjonalną karierę. Prezes tego klubu Delimir Zajec wykupił stronę w gazie “Marca”, na której pojawił się apel, nawołujący Modricia do powrotu do kraju.

Kluczowa decyzja należy jednak do Realu, który jest traktowany przez Modricia priorytetowo. Szanse na powrót do Dinama Zagrzeb są w tej chwili bardzo nikłe.

