Koszmarny błąd bramkarza Pogoni. Jose Pozo bohaterem [WIDEO]

Pogoń Szczecin pokonała Koronę Kielce (2:1) w poniedziałkowym meczu Ekstraklasy. Wielkim pechowcem został Valentin Cojocaru, który w kuriozalny sposób strzelił gola samobójczego. Zwycięskiego gola w 97. minucie strzelił Jose Pozo.

Valentin Cojocaru z kuriozalnym samobójem

Pogoń Szczecin w poniedziałek podejmowała Koronę Kielce w ostatnim meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed spotkaniem Portowcy zajmowali 14. miejsce w tabeli, podczas gdy Żółto-Czerwoni plasowali się na 11. lokacie. Pomimo głośnych transferów w Szczecinie, drużyna wciąż walczy o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ostatnia porażka z Rakowem Częstochowa (0:2) sprawiła, że zawodnicy prowadzeni przez Thomasa Thomasberga muszą cały czas patrzeć za siebie.

Korona natomiast wiosną nie potrafi ustabilizować formy, jednak nastroje w drużynie poprawiło zwycięstwo nad Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (2:1). Spotkanie z Pogonią było więc okazją, by przedłużyć serię i poprawić pozycję w tabeli.

Pierwsza połowa nie dostarczyła kibicom wielu emocji, jednak w 24. minucie doszło do bardzo kuriozalnej sytuacji. Wiktor Długosz dośrodkował z prawej strony boiska, a piłkę głową odbił Attila Szalai. Wydawało się, że Valentin Cojocaru bez problemu złapie futbolówkę.

Golkiper Portowców podjął jednak zaskakującą decyzję. Zamiast złapać piłkę, zdecydował się na piąstkowanie. Niestety dla gospodarzy interwencja zakończyła się fatalnie, ponieważ Cojocaru wypiąstkował piłkę prosto do własnej bramki.

O RANY! WIELBŁĄD COJOCARU 😱



Kibice Pogoni Szczecin niech lepiej odwrócą wzrok! 🫣



📺 Mecz trwa w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/OkD8nqh5A3 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 16, 2026

W drugiej połowie gospodarze w końcu dopięli swego. W 68. minucie Jose Pozo zdecydował się na precyzyjne uderzenie i bramkarz Korony nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję, a piłka wpadła do siatki. To było pierwsze ligowe hiszpańskiego pomocnika w barwach Portowców. Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, Pozo ponownie wpisał się na listę strzelców i zapewnił cenny triumf. W następnej kolejce Pogoń zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Z kolei Korona zmierzy się przed własną publicznością z Arką Gdynia.

Pogoń Szczecin – Korona Kielce 2:1 (0:1)

0:1 Valentin Cojocaru (sam) 24′

1:1 Jose Pozo 68′

2:1 Jose Pozo 90+7′