Kadra Japonii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Japonii na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład powołany przez Hajime Moriyasu oraz terminarz meczów zespołu z Azji w grupie F.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Japonii

Kadra reprezentacji Japonii na mundial 2026

Japonia jedzie na mundial do Ameryki Północnej w roli zespołu, który chciałby wyjść z grupy i awansować do fazy pucharowej. Cele i marzenia drużyny z Kraju Kwitnącej Wiśni nie są przesadzone, bowiem w grupie tylko Holandia jawi się jako mocniejsza od nich ekipa.

Bramkarze: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers),

Obrońcy: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Monachium), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Brema),

Pomocnicy: Junnosuke Suzuki (Kopenhaga), Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Reims), Kaishu Sano (Mainz), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (Freiburg).

Napastnicy: Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ayase Ueda (Feyenoord), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden).

Selekcjoner: Hajime Moriyasu.

Z kim zagra Japonia w grupie MŚ 2026?

Japonia swoje mecze w fazie grupowej tegorocznego mundialu będzie rozgrywać w grupie F. Los przydzielił im wspólną rywalizację z reprezentacją Holandii, Szwecji oraz Tunezji.

Mecze fazy grupowej

14 czerwca, godz. 22:00: Holandia – Japonia (Dallas Stadium)

21 czerwca, godz. 6:00: Tunezja – Japonia (Estadio Monterrey)

26 czerwca, godz. 01:00: Japonia – Szwecja (Dallas Stadium)

Reprezentacja Japonii tylko jedno swoje spotkanie rozegra w roli gospodarza. Będzie to ostatnia grupowa potyczka – ze Szwecją. Co ciekawe, dwa mecze rozegrają oni na stadionie w Dallas.