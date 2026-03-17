Anglicy ruszają do ataku. Niewypał Juventusu pod lupą

Juventus może pozbyć się niewypału transferowego. Jonathan David jest łączony z przeprowadzką do Premier League. Kanadyjczyk trafił na celowniki West Hamu United, Nottingham Forest i Tottenhamu Hotspur - informuje "TuttoJuve".

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus w minionym letnim okienku transferowym poważnymi nazwiskami wzmocnił pozycję napastnika. Do zespołu trafili Lois Openda oraz Jonathan David. Wraz z przyjściem tych zawodników wierzono, że zażegnano problemy na pozycji snajpera. Rzeczywistość okazała się jednak bolesna. Zarówno Belg jak i Kanadyjczyk nie prezentują poziomu na miarę oczekiwań Starej Damy.

Z informacji przekazanych przez „TuttoJuve” dowiadujemy się, że Juventus może wkrótce pozbyć się Jonathana Davida. Od wielu tygodni dyskutuje się w mediach na temat przyszłości Kanadyjczyka. A tymczasem pojawiły się zainteresowania z Premier League. Napastnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur, West Hamu United oraz Nottingham Forest.

Juventus może być spokojny, jeśli chodzi o podejście innych zespołów do Jonathana Davida. Nie tak dawno Kanadyjczyk był również łączony z Olympique Lyonem. Kibice włoskiego zespołu mają dość napastnika. Czas pokaże, czy 26-latek finalnie wyląduje na boiskach Premier League.

Jonathan David w trwającej kampanii rozegrał 39 spotkań w koszulce Juventusu. Reprezentant Kanady zdołał zgromadzić na swoim koncie siedem trafień, a także zaliczył pięć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia napastnika na 35 milionów euro.