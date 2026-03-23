Hajto nie ma wątpliwości ws. Pietuszewskiego. Przedstawił skład na Albanię

Reprezentacja Polski w czwartek zagra z Albanią w półfinale baraży. Tomasz Hajto na antenie "Polsatu Sport" przedstawił swoją jedenastkę. Jest w niej m.in. Oskar Pietuszewski.

Hajto przedstawił swój skład na Albanię

Reprezentacja Polski już w najbliższy czwartek rozegra swój pierwszy – i oby nie był to ostatni – mecz w barażach o awans na zbliżający się wielkimi krokami mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Rywalem Biało-Czerwonych na PGE Narodowym będzie Albania, która wydaje się drużyną absolutnie do ogrania. Zdaniem wielu ekspertów, to Polacy są faworytem. Zdecydowanie trudniej będzie jednak w ewentualnym finale, gdzie oprócz presji, pokonać będzie trzeba także mocniejszego rywala: Szwecję lub Ukrainę.

Niemniej zgrupowanie reprezentacji Polski, które rozpoczęło się w poniedziałek, ma wyłonić ostateczny kształt pierwszej jedenastki na starcie z Albanią. De facto wątpliwości można mieć do do dwóch, może trzech pozycji. Reszta kadra została już mocno ukształtowana przez Jana Urbana w poprzednich meczach i trudno spodziewać się zmian. Jak jednak skład ustawiłby Tomasz Hajto? Ekspert „Polsatu Sport” wytypował swoją jedenastkę i są zaskoczenia.

– Ja bym poszedł w pewność. Pozycję bramkarza zostawiłem, bo nie mam pewności. Nie może grać Wiśniewski, który gra w Widzewie, który walczy o utrzymanie. Postawiłbym na Tomasza Kędziorę. Poza tym Bednarek i Kiwior. Z prawej Cash, z lewej Pyrka. W środku Slisz, Zieliński. Wyżej w ataku: Pietuszewski, Kamiński i na szpicy Robert Lewandowski – powiedział Tomasz Hajto na antenie „Polsatu Sport”.

