Górnik Zabrze pokonał na wyjeździe Zawiszę Bydgoszcz i awansował do finału STS Pucharu Polski. Bohaterem gości Yvan Ikia Dimi, który w pierwszej połowie rozstrzygnął losy meczu.

Górnik w finale Pucharu Polski!

Zawisza Bydgoszcz sensacyjnie awansował do półfinału STS Pucharu Polski. W środę zmierzył się z Górnikiem Zabrze. Niebiesko-Czarni w poprzednich fazach rozgrywek sprawili już niespodzianki, eliminując m.in. Wisłę Kraków i Chojniczankę Chojnice, a teraz mają szansę ponownie napsuć krwi wyżej notowanemu rywalowi.

Piłkarze prowadzeni przez Adriana Stawskiego w rundzie wiosennej pozostają niepokonani i liczą na kolejny wielki sukces w krajowym pucharze. Tymczasem zespół Górnika pod wodzą Michala Gasparika świetnie spisuje się w PKO BP Ekstraklasie, zajmując trzecie miejsce w tabeli, a teraz celuje w awans do wielkiego finału na PGE Narodowym.

W 32. minucie goście objęli prowadzenie. Lukas Sadilek oddał mocny strzał, ale po drodze piłka trafiła do Yvana Ikia Dimiego, a francuski skrzydłowy wykorzystał sytuację i zdobył drugą bramkę w barwach zabrzańskiego klubu.

Górnik Zabrze na prowadzeniu po 45 minutach półfinałowego spotkania STS Pucharu Polski!



W Bydgoszczy kibice nie doczekali się kolejnych goli i to piłkarze Górnika wywalczyli awans do wielkiego finału Pucharu Polski. Tegoroczny mecz finałowy zostanie rozegrany 2 maja o godzinie 16:00. W drugim półfinale Raków Częstochowa zmierzy się z GKS-em Katowice, a zwycięzca tego starcia dołączy do zabrzan w walce o krajowy puchar.

Zawisza Bydgoszcz – Górnik Zabrze 0:1 (0:1)

0:1 Yvan Ikia Dimi 32′