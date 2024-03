200 milionów euro! Barca odrzuciła ofertę za młodą gwiazdę

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Lamine Yamal

PSG chciało pozyskać Yamala

Barca odrzuciła ofertę opiewającą na 200 mln euro

Zatrzymanie Yamala jest priorytetem Barcelony

Yamal nie odejdzie za żadne pieniądze

Lamine Yamal w sezonie 2023/2024 regularnie występuje w FC Barcelonie. 16-letni skrzydłowy z furorą wkroczył do dorosłego fubolu i już wcześniej łączono go z Liverpoolem czy Manchesterem City. Nikt nie spodziewał się jednak, że Paris Saint-Germain zaoferuje za niego aż 200 milionów euro. Co jeszcze ciekawsze – Barca tę ofertę odrzuciła.

Katalończycy wysłali tym samym jasny sygnał, że 16-latek jest dla nich bezcenny i nie oddadzą go za żadne pieniądze. Barcelona chce budować swoją przyszłość właśnie w oparciu o tego zawodnika.

Yamal ma ważną umowę z Katalończykami do czerwca 2026 roku. W klubie uważają go za największy talent od czasów Lionela Messiego.

Działacze Paris Saint-Germain mają tym samym nie lada problem. Nie wiadomo bowiem kto wypełni lukę po odejściu największego gwiazdora, Kyliana Mbappe. Francuz trafi latem do Realu Madryt.

