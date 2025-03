Wieczysta szuka nowego trenera. Znane nazwisko może zastąpić Peszkę

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Kazimierz Moskal może objąć Wieczystą Kraków

Wieczysta Kraków to absolutny fenomen nie tylko w rozgrywkach Betclic 2. ligi, ale i całej polskiej piłki. Klub Wojciecha Kwietnia sprowadza do swojego zespołu najlepszych graczy, stawia na byłych reprezentantów Polski a nawet potrafi przekonać piłkarzy, którzy jeszcze w tym sezonie grali w Lidze Mistrzów do transferu.

Niemniej pomimo tego, że aktualnie ekipa spod Wawelu zajmuje 2. miejsce w tabeli to da się wyczuć nerwową atmosferę wokół zespołu. Wszystko przez fakt, że Wieczysta przegrała dwa z trzech ostatnich meczy. Być może czarę goryczy przeleje porażka z Polonią Grodzisk Mazowiecki, bowiem według informacji przekazanych przez Samuela Szczygielskiego z portalu “Meczyki.pl”, w klubie trwa sondowanie tego, co dalej ze Sławomirem Peszko.

WIDEO: Skróty meczów – Wieczysta Kraków

Jak przekazał dziennikarzy specjalizujący się w niższych ligach w Polsce, jednym z kandydatów do zastąpienia Peszki jest Kazimierz Moskal, a więc absolutnie doskonale znany nie tylko w Krakowie, ale i w całym kraju szkoleniowiec. To właśnie on dwukrotnie wprowadzał zespół ŁKS-u Łódź do PKO Ekstraklasy. Ostatnio 58-latka prowadził Wisłę Kraków, z którą grał w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. We wrześniu został jednak zwolniony.

Zobacz także: Superpuchar jak gorący ziemniak. “Naciskaliśmy na PZPN, by znaleźć termin”. Kulisy