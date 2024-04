Zagłębie Sosnowiec zareagowało na medialne doniesienia

Zagłębie Sosnowiec od meczu z GKS-em Katowice w ramach 25. kolejki Fortuna 1 Ligi jest na ustach kibiców polskiej piłki. To następstwo kuriozalnych wypowiedzi trenera Aleksandra Chackiewicza na pomeczowej konferencji prasowej. Już w komentarzach kibiców na portalach społecznościowych widoczne było, że poziom frustracji wzrósł i to zdecydowanie. Tymczasem w środę 3 kwietnia doszło do przykrych zdarzeń w trakcie treningu pierwszej drużyny, Klub w tej sprawie przygotował specjalne oświadczenie.