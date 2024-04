Trener Chackiewicz wystawia Zagłębie na pośmiewisko. “Zawodnicy sami ustalili strategię”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Aleksandr Chackiewicz

Zagłębie Sosnowiec zmierza pewnym krokiem w kierunku 2 Ligi

W poniedziałkowe popołudnie ekipa z ArcelorMittal Park doznała szesnastej porażki w tej kampanii

Po starciu z GKS-em Katowice absurdalnymi wypowiedziami wyróżniał się szkoleniowiec sosnowiczan

Aleksandr Chackiewicz: Nie wiem, jaki był plan

Zagłębie Sosnowiec w tym roku jest dostarczycielem punktów dla rywali. Aleksandr Chackiewicz miał wpłynąć na poprawę wyników Trójkolorowych. Tymczasem ostatnie zwycięstwo w lidze sosnowiczanie odnieśli we wrześniu minionego roku. Po meczu z katowickim GKS-em szkoleniowiec Zagłębia z rozbrajającym spokojem przyznał, że nie odpowiadał za strategię na grę. To leżało po stronie zawodników, którzy przed meczem sami mieli opracować plan na przeciwnika.

– Co bym dzisiaj nie powiedział, to by to brzmiało jak wymówka. Po meczu z Lechią Gdańsk mówiłem już, że nie tylko ja odpowiadam za wyniki drużyny. Dzisiaj przed spotkaniem wstępnie omówiłem skład. Zawodnicy natomiast sami opracowali strategię na grę – rzekł Chackiewicz na pomeczowej konferencji prasowej.

– Uczciwie nie wiem, jaki był plan zespołu. Ja byłem za zamkniętymi drzwiami. U nas nie ma żadnej anarchii. Zawodnicy muszą też wiedzieć, że są odpowiedzialni za wynik meczu tak jak ja. Wszyscy piłkarze zagrali już w naszych spotkaniach – kontynuował szkoleniowiec Zagłębia.

– Są gracze, którzy chcą grać lepiej, a nie mogą i tacy, którzy mogą, ale nie chcą. Ja w każdym razie powiedział już drużynie, że jeśli jacyś zawodnicy nie chcą grać, to mogą nie wychodzić na boisko – powiedział opiekun sosnowiczan.

– Czy unikam odpowiedzialności? Za to spotkanie odpowiedzialność ponoszą zawodnicy. Jakie są moje relacje z graczami? Mam duże wymagania wobec zawodników. W każdym razie nie mam żadnych konfliktów z piłkarzami. Mam wypracowane pewne relacje z każdym z zawodników – przekonywał Chackiewicz.

