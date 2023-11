Miedź Legnica - Resovia Rzeszów to spotkanie otwierające zmagania w 14. kolejce Fortuna 1 Ligi. Chociaż w tym starciu piłka pięciokrotnie lądowała w siatce, a trzy razy do bramki kierowali ją gospodarze, to mecz zakończył się zaskakującym zwycięstwem rywali.