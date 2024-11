Wisła – Miedź: ustalono nowy termin zaległego meczu Betclic 1 Ligi

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Wiktor Biedrzycki

Zaległy mecz Wisła – Miedź w grudniu

Wisła Kraków pierwotnie miała zmierzyć się z Miedzią Legnica w ramach 7. kolejki Betclic 1 Ligi w sierpniu. Jednak z uwagi na grę w eliminacjach do europejskich pucharów Biała Gwiazda złożyła wniosek do władz Ligi z prośbą o przełożenie tego pojedynku na inny termin. Ostatecznie postanowiono przychylić się do apelu krakowskiego zespołu. Z uwagi na udział w europejskich pucharach terminarz Wisły Kraków był niezwykle napięty, a zespół grał niemal co trzy dni.

W środę opublikowano nowy termin mecz pomiędzy Wisłą Kraków i Miedzią Legnica. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN poinformował, że zaległy mecz 7. kolejki Betclic 1 Ligi odbędzie się 12 grudnia 2024 r. (czwartek) o godzinie 21:00, a transmisja z tego pojedynku będzie prowadzona na antenie TVP Sport. Będzie to ostatnie ligowe spotkanie dla obu zespołów w tym roku, bowiem ostatnia kolejka przed zimową przerwą zostanie rozegrana w weekend 6 – 8 grudnia.

Wisła Kraków znajduje się obecnie na dziewiątej lokacie w ligowej tabeli. Biała Gwiazda traci jednak tylko trzy punkty do będącego na szóstym miejscu ŁKS-u Łódź. Strata do liderującego Bruk-Betu jest już znacznie większa i wynosi aż 14 oczek, choć warto dodać, że Wisła rozegrała o dwa mecze mniej. Miedź Legnica jest kolei wiceliderem rozgrywek z 33 punktami na koncie po 15 meczach.