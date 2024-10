Warta Poznań wzmocniła się byłym graczem Rakowa

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Warty Poznań

Adrian Gryszkiewicz został nowym obrońcą Warty Poznań

Warta Poznań po spadku z PKO BP Ekstraklasy ma plan, aby w trakcie trwającej kampanii przede wszystkim utrzymać się w Betclic 1. Lidze. W związku z tym władze Zielonych skorzystały z okazji na wzmocnienie się w defensywie. Informację w sprawie przekazał klub z Poznania w oficjalnej wiadomości.

“Warta Poznań podpisała kontrakt z Adrianem Gryszkiewiczem. 24-letni obrońca związał się z Zielonymi do końca bieżącego sezonu, z opcją przedłużenia na kolejny” – brzmi komunikat opublikowany przez biuro prasowe poznańskiej ekipy.

Gryszkiewicz ostatnio pozostawał bez klubu po tym, jak latem zakończył współpracę z Rakowem Częstochowa. 24-latek to były młodzieżowy reprezentant Polski. Jak na razie zaliczył 81 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej i dziewięć w Pucharze Polski. Tymczasem kilka słów na temat piłkarza wyraził dyrektor sportowy Warty.

– Adrian trenował z nami przez ostatnie trzy tygodnie, udowadniając, że to cały czas bardzo dobry piłkarz i do tego pozytywny i dobry człowiek. Niestety miał ostatnio dużego pecha, przez co pozostawał bez klubu. Uznaliśmy, że możemy sobie nawzajem pomóc: Adrian może znacząco wzmocnić naszą defensywę, a my możemy dać mu szansę na odbudowanie formy i pozycji na piłkarskim rynku – mówił Dawid Frąckowiak cytowany przez oficjalną stronę internetową Warty.

Poznańska drużyna aktualnie plasuje się 14. miejscu w ligowej tabeli. W niedzielę Warta zmierzy się natomiast w roli gospodarza z Chrobrym Głogów w meczu 15. kolejki Betclic 1. Ligi.

