Trenerzy po meczu Arka – Ruch. “To jest oczywiste”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Łobodziński

Janusz Niedźwiedź i Wojciech Łobodziński po spotkaniu Arka – Ruch

Ruch Chorzów w czwartek nie wygrał w piątym kolejnym spotkaniu. Arka Gdynia natomiast podzieliła się punktami trzeci raz z rzędu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Niemniej po zakończeniu rywalizacji bardzo zadowoleni mogli być Niebiescy, co zresztą wyraźnie wybrzmiało z ust szkoleniowca 14-krotnych mistrzów Polski na pomeczowej konferencji prasowej.

Janusz Niedźwiedź (trener Ruchu Chorzów): – Podzieliliśmy się punktami. Mecz stał naprawdę na dość wysokim poziomie. Mieliśmy swoje dobre momenty, ale też takie, w których traciliśmy kontrolę nad meczem i pozwalaliśmy przeciwnikowi na zbyt dużo, oddając piłkę. Każda akcja napędzała przeciwnika. To temat w drużynie, by przyszłościowo to ograniczyć, szybciej wracać do swoich warunków gry, swojego sposobu grania. Trzeba docenić ten remis. Mimo że nie wygraliśmy, wiemy, z kim się mierzyliśmy na wyjeździe. Wisła, Termalica, Arka – to trzy zespoły, które są w gronie głównych pretendentów do awansu bezpośredniego.

Wojciech Łobodziński (trener Arki Gdynia): – Wynik nie jest dla nas dobry, brakuje nam punktów i to jest oczywiste. Druga połowa z Wisłą i dzisiejszy mecz uważam za dobre zawody w naszym wykonaniu, choć mam pretensje do piłkarzy o straconą bramkę. Nie umiem tego wytłumaczyć, to był rażący błąd całej formacji obronnej. Kreowaliśmy, uderzaliśmy, byliśmy intensywni, znowu dobrze biegaliśmy, znowu bardzo chcieliśmy wygrać, oddaliśmy 22 strzały. Progres w grze jest oczywisty. Wydaje mi się, że z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej, ale brakuje nam punktów.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

Arka i Ruch to ekipy, które dzieli w ligowej tabeli różnica tylko dwóch oczek. Chorzowianie mają na swoim koncie siedem punktów. Dwa oczka więcej Żółto-niebiescy. W następnej kolejce Betclic 1. Ligi ekipa z Chorzowa zagra kolejne spotkania w roli gościa. Tym razem 14-krotni mistrzowie Polski zagrają z Wisłą Płock. Tymczasem zespół z Gdyni zmierzy się już w niedzielę w roli gospodarza z Górnikiem Łęczna.

Czytaj więcej: Szczepan w Ruchu to za mało, Arka z niedosytem [WIDEO]