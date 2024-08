Szczepan w Ruchu to za mało, Arka z niedosytem [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Arka Gdynia - Ruch Chorzów

Arka Gdynia na remis z Ruchem Chorzów

Arka Gdynia i Ruch Chorzów to ekipy, celujące w tej kampanii w powrót do PKO BP Ekstraklasy. Niemniej przed startem swojego czwartkowego spotkania obie drużyny miały już spore straty do zespołów z czołówki tabeli Betclic 1. Ligi. Tym samym zapowiada się ostra walka o trzy punkty na arenie Żółto-niebieskich.

W pierwszej części gry pod względem utrzymania się przy piłce obie ekipy były na podobnym poziomie. Niemniej pod bramką rywali bardziej zdeterminowani wydawali się gospodarze, co potwierdzały trzy celne strzału. 14-krotny mistrz Polski miał tylko jedną tego typu próbę, ale za to zakończona trafieniem. Wynik rywalizacji został otwarty 26. minucie, gdy swoją niezwykłą nieustępliwością wyróżnił się Daniel Szczepan i wyprowadził Ruch na prowadzenie. Do przerwy więcej goli nie było.

Daniel Szczepan! Ruch Chorzów prowadzi! ✅



👉 Oglądaj wszystkie mecze na @tvpsport,

w aplikacji mobilnej lub Smart TV 📺 pic.twitter.com/BBs6lLQ58H — Betclic 1 Liga (@_1liga_) August 22, 2024

Po zmianie stron miała natomiast miejsce zdecydowana przewaga Arkowców. Goście byli po prostu tłem dla rywali. Następstwem tego było trafienie na 1:1 w 63. minucie. Wówczas w roli głównej wystąpił Michał Marcjanik. Arka nie chciała się jednak zadowolić remisem 1:1. Już w 67. minucie Karol Czubak strzelił kolejnego gola dla gdynian. Po weryfikacji VAR trafienie zostało jednak anulowane, bo okazało się, że napastnik Żółto-niebieskich faulował jednego z graczy chorzowskiej drużyny.

Mamy remis! #ARKRCH 1:1 🔥



👉 Oglądaj wszystkie mecze na https://t.co/h0mGO3VKx1,

w aplikacji mobilnej lub Smart TV 📺 pic.twitter.com/ePb1KP25A6 — Betclic 1 Liga (@_1liga_) August 22, 2024

Tymczasem od 78 minuty w dziesiątkę musiał grać Ruch. Po przewinieniu Somy Novothny’ego sędzia nie miał wątpliwości, że Węgier zasłużył na żółtą kartkę. W związku z tym, że to była druga taka kara dla napastnika Niebieskich w meczu, to konsekwencją była czerwona kartka. Tym samym sytuacja Ruchu mocno się skomplikowała. Ostatecznie jednak więcej bramek nie padło i zawody zakończyły się podziałem punktów.

Arka Gdynia – Ruch Chorzów 1:1 (0:1)

0:1 Daniel Szczepan 26′

1:1 Michał Marcjanik 63′