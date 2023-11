fot. PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Łobodziński

Jednym z wydarzeń piłkarskich w Polsce po reprezentacyjnej przerwie będą derby Trójmiasta

Na temat spotkania z Lechią Gdańsk i przygotowań do niego wypowiedział się trener Arki Gdynia

Mecz w ramach 16. kolejki Fortuna 1 Ligi odbędzie się w piątek o 20:30

Wojciech Łobodziński przed meczem Arka – Lechia

Arka Gdynia po rozegraniu piętnastu ligowych meczów jest liderem Fortuna 1 Ligi. Żółto-niebiescy mają nadzieję, że taki stan rzeczy utrzyma się po piątkowym spotkaniu.

– Odpoczęliśmy trochę, ale później już nie schodziliśmy z obciążeń. Był to standardowy mikrocykl, podobny do tych poprzednich z przerw na reprezentację, choć o jeden dzień krótszy niż ten ostatni. Warunki pogodowe się zmieniły i te boiska już nie są takie jak były – mówił trener Arki Gdynia cytowany przez Sport.trojmiasto.pl.

Dzisiaj ekipa Wojciecha Łobodzińskiego plasuje się na pierwszej pozycji na zapleczu PKO Ekstraklasy. Według trenera nie oznacza to, że jego drużynie będzie łatwiej w kolejnej fazie sezonu.

– Nie uważam, że łatwiej jest gonić. To często przywołuje w swojej pracy. W Miedzi Legnica tak było, że jak złapaliśmy pierwsze miejsce to na nim zostaliśmy. Uważam, że to jest jakiś tam cel. Przed sezonem mówiłem o “6” i… jesteśmy w niej – mówił opiekun Arki.

Łobodziński w końcu wypowiedział się również na temat samego spotkania z Lechią Gdańsk. – Nie będę ukrywał tego, że jest to specyficzny mecz. Staram się presję trochę zrzucać na siebie, ale też nie będę piłkarzom bajek opowiadał, że jest to mecz jak każdy inny, bo dla wielu, szczególnie wychowanków – tak nie jest. Czego ja bym nie powiedział, to i tak oni będą się “nakręcać”. Jednak spokój jest nam też potrzebny – mówił trener.

Czytaj więcej: Arka mogła liczyć na swojego snajpera, nowy lider Fortuna 1 Ligi [WIDEO]