fot. PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia

Arka Gdynia zaliczyła ósme z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki

Drużyna Wojciecha Łobodzińskiego zwyciężyła po dwóch golach Karola Czubaka i jednym Michałą Marcjanika

Najskuteczniejszy zawodnik Arkowców traci już tylko dwa trafienia do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Łukasza Sekulskiego

Zagłębie – Arka: Czubak z dubletem w Sosnowcu

Arka Gdynia po wyeliminowaniu Polonii Bytom w środku tygodnia z Fortuna Pucharu Polski liczyła na kontynuowanie świetnej passy w kolejnym spotkaniu ligowym. W niedzielny wieczór na drodze ekipy Wojciecha Łobodzińskiego stanęło Zagłębie Sosnowiec. Arkowcy jak na razie liczą się w grze o awans do elity. Tymczasem zespół Artura Derbina koncentruje się na grze o ligowy byt.

Na otwarcie wyniku rywalizacji nie trzeba było długo czekać. Już w drugiej minucie w roli głównej wystąpił Marcel Ziemanna, który wyróżnił się przytomnym złamaniem akcji do środka i oddaniem mocnego i przede wszystkim efektownego strzału, z którym nie poradził sobie Paweł Lenarcik. Zagłębie objęło prowadzenie 1:0.

Po stracie gola drużyna z Gdyni wzięła się solidniej do pracy. Widoczna była dojrzałość w rozegraniu. Długo nie przynosiło to jednak pożądanych efektów. W końcu sprawy w swoje nogi wziął Karol Czubak. Napastnik gdynian po uporaniu się z jednym z przeciwników zdobył bramkę na 1:1. Do końca pierwszej części spotkania więcej goli nie padło.

Po zmianie stron rywalizacja opierała się na walce. Mało natomiast było tzw. piłki w piłce. Tymczasem emocje udzielały się między innymi Dawidowi Ryndakowi, który został kilka razy jego zdaniem nieprzepisowo zatrzymywany. W końcowych fragmentach meczu częściej do głosu zaczęli dochodzić gospodarze. Niemniej to goście w końcówce zdobywali bramki. Najpierw naprowadzenie wyprowadził Czubak, który zakończył mecz z dubletem. Z kolei bramkę na 3:1 z rzutu karnego zdobył Michał Marcjanik. Arka jednocześnie objęła prowadzenie w tabeli.

Zagłębie po rozegraniu piętnastu kolejek ma na swoim koncie 11 punktów, plasując się na ostatniej pozycji w tabeli. Z kolei Arka wskoczyła na fotel lidera po niedzielnym spotkaniu, mając 29 oczek. Po reprezentacyjnej przerwie sosnowiczan czeka wyjazdowy mecz z Miedzią Legnica. Gdynianie zmierzą się natomiast z Lechią Gdańsk.