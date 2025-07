Bayern szykuje nową ofertę za snajpera? Stuttgart tego oczekuje

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Woltemade opuści Stuttgart? Bayern może walczyć dalej

Bayern Monachium ma ambitne plany na to okienko, ale do tej pory niewiele mu się udało. Priorytetem było wzmocnienie lewej strony ofensywy, natomiast ani Florian Wirtz, ani Nico Williams nie zdecydowali się na przeprowadzkę do Bawarii. Mistrzowie Niemiec nie mają również szans na pozyskanie Bradleya Barcoli, a także coraz mniej wskazuje na to, że sprowadzą Luisa Diaza. Oprócz skrzydłowego, rozważany jest również transfer napastnika, który będzie rezerwowym, a docelowo również następcą Harry’ego Kane’a. W tym temacie celem numer jeden jest Nick Woltemade.

Niemiecki snajper ma za sobą udany sezon, czym zapracował na zainteresowanie największych klubów w Europie. Był wcześniej łączony z Chelsea, ale to Bayern podjął najkonkretniejsze działania. Stuttgart otrzymał już jedną ofertę za Woltemade, ale nie okazała się ona wystarczająco atrakcyjna. Bayern zaproponował 45 milionów euro, co jest znacznie poniżej wyceny, sięgającej nawet 80 milionów euro.

Woltemade jest oczywiście zainteresowany przenosinami na Allianz Arena, ale Stuttgart ma swoje oczekiwania. Co zrobi Bayern? Wydaje się, że nie odpuści tak szybko i przygotuje kolejną ofertę, na co liczy także klub reprezentanta Niemiec. Stuttgart nie wyklucza sprzedaży już tego lata, natomiast kluczowe będzie to, ile może otrzymać za niego pieniędzy.

W temacie 23-latka wypowiedzieli się działacze Bayernu oraz Stuttgartu. Obaj twierdzą, że do transferu nie dojdzie, ale może to być tylko gra pozorów.