Wisła się zabezpieczyła. Ćwiąkała ujawnił szczegóły umowy Rodado

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado w Wiśle do 2030 roku. Klub się zabezpieczył

Wisła Kraków po długich negocjacjach wreszcie zakończyła sagę transferową z udziałem Angela Rodado. Hiszpański gwiazdor był łączony z polskimi oraz zagranicznymi klubami, a ostatecznie podpisał nową umowę, która będzie obowiązywała do 2030 roku. To ważny krok w stronę awansu do Ekstraklasy, o który Biała Gwiazda będzie walczyć już w czwartym kolejnym sezonie.

Nie trzeba przypominać, jak ważnym dla Wisły zawodnikiem jest Rodado. To absolutny lider ofensywy i najlepszy piłkarz całej pierwszej ligi. Dwa ostatnie sezony w jego wykonaniu były na tyle imponujące, że zgłosiło się po niego wiele zainteresowanych ekip. Przedłużenie umowy wiąże się oczywiście z poprawą zarobków, choć klub w tym temacie się zabezpieczył. W kontrakcie znalazł się zapis, który jest parasolem ochronnym na wypadek problemów zdrowotnych bądź wychowawczych.

– W tym kontrakcie zawarto taki zapis, że jeśli Hiszpan nie rozegra 50% minut, to wraca do stawki sprzed przedłużenia. Taka sytuacja jest mało realna. Gdyby hipotetycznie się to stało, to jest zapis, który chroni Wisłę Kraków w całej tej historii i to jest zapis niezwykle istotny. Nie ma tam też klauzuli wykupu – przekonuje Tomasz Ćwiąkała w odcinku na swoim kanale YouTube.

W tę niedzielę Wisła zainauguruje rozgrywki ligowe wyjazdowym meczem ze Stalą Mielec. Odejście Rodado na kilka dni przed startem sezonu byłoby oczywiście potężnym osłabieniem i problemem dla zespołu.