Ten scenariusz pozbawi Wisłę Kraków szans na awans do PKO Ekstraklasy

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła straci szansę na awans do PKO Ekstraklasy już kolejkę przed końcem sezonu?

Wisła Kraków przegrała w 32. kolejce Fortuna 1 Ligi z Lechią Gdańsk 3:4 i mocno skomplikowała swoją sytuację w tabeli. Wyniki innych meczów sprawiły, że Biała Gwiazda spadła na siódme miejsce i traci jeden punkt do szóstego w tabeli GKS-u Tychy. Zespół Alberta Rude w następnej kolejce stanie przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ na wyjeździe zagra z będącym w doskonałej formie GKS-em Katowice, który znajduje się na trzecim miejscu. Ewentualna przegrana może sprawić, że Wisła straci szansę na awans do PKO Ekstraklasy, co jest pierwszym z czterech warunków do spełnienia się czarnego scenariusza.

Aby Wisła Kraków całkowicie straciła szanse na awans do PKO Ekstraklasy przed ostatnią kolejką sezonu, w następny weekend swoje mecze musiałby wygrać również czwarty w tabeli Górnik Łęczna, piąta Wisła Płock i szósty GKS Tychy.

Nie jest to scenariusz nierealny, bowiem wszystkie zespoły z czołówki grają z niżej notowanymi rywalami. Wisła Płock już w piątek na wyjeździe zmierzy się ze Zniczem Pruszków (godz. 18:00), Górnik Łęczna w sobotę będzie rywalizował na własnym obiekcie ze Stalą Rzeszów (godz. 20:00), a GKS Tychy w niedzielę powalczy z Termalicą (godz. 18:00).

Wisła Kraków po wielkim sukcesie jakim był triumf w Pucharze Polski może zakończyć sezon w najgorszy możliwy dla siebie sposób, jakim byłby brak awansu do PKO Ekstraklasy. Tym samym Biała Gwiazda kolejny sezon spędziłaby na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej.

