Termalica liczy na ciekawy transfer. Jest jednak poważny rywal

Bruk-Bet Termalica Nieciecza jest na bardzo dobrej drodze do PKO Ekstraklasy, klub chce sprowadzić Thiago Dombroskiego, ale takie same plany ma Wisła Płock.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Marcin Brosz

Termalica zapuszcza sidła na gracza z Brazylii

Termalica Bruk-Bet Nieciecza w tym sezonie rozgrywek Betclic 1. ligi radzi sobie znakomicie. Zespół pod wodzą Marcina Brosza jest już pewien tego, że będzie zimował na pierwszym miejscu w tabeli, a co za tym idzie, stają się oni głównym kandydatem do awansu do PKO Ekstraklasy.

Niemniej wiadomo także, że do końca sezonu pozostało jeszcze pół rundy i trzeba zrobić wszystko, aby uniknąć ewentualnych baraży, bowiem zawsze istnieje ryzyko, że w tym jednym meczu może powinąć się noga i cała praca przez cały sezon idzie na marne. Aby tak nie było, władze zespołu z Niecieczy chcą się odpowiednio wzmocnić w zimowym okienku transferowym.

Według informacji przekazanych przez sport.tvp.pl, Termalica Bruk-Bet Nieciecza jest zainteresowana pozyskaniem niejakiego Thiago Dombroskiego. Jest to 22-letni środkowy obrońca, który ma korzenie w naszym kraju, ale naturalnie jest Brazylijczykiem. Obecnie występuje w zespole Coritiba FC, do którego jest wypożyczony z portugalskiego Portimonense. W tym sezonie w sumie we wszystkich rozgrywkach rozegrał 15 spotkań. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 350 tysięcy euro. Według TVP Sport, w walce o tego gracza jest także Wisła Płock oraz inny zespół z Betclic 1. ligi.

