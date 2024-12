Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Stadion Wisły Kraków

Wieczysta Kraków będzie grać na stadionie Wisły Kraków?!

Wieczysta Kraków jako beniaminek Betclic 2. ligi z rozpędem wszedł do nowych rozgrywek i trzeba powiedzieć wprost, że na półmetku sezonu jest on głównym kandydatem – wraz z Pogonią Grodzisk Mazowiecki – do awansu do Betclic 1. ligi. W zakończonej rundzie ekipa Sławomira Peszki ma 45 punktów na koncie i bezpieczną, czteropunktową przewagę nad 3. zespołem Polonii Bytom.

WIDEO: Skróty meczów Wieczysta Kraków

Nie może więc dziwić, że w Krakowie zaczynają zastanawiać się nad scenariuszem, co w przypadku awansu? Dla Wieczystej problemem nie są finanse, nie będzie zbudowanie kadry oraz transfery. Jedyną kwestią, która może zastanawiać, a nawet nieco martwić to infrastruktura. Obecny stadion Żółto-Czarnych nie jest przystosowany do rozgrywek Betclic 1. ligi, a uczynienie tego nie będzie sprawą łatwą i szybką. W planach jest oczywiście budowa nowego obiektu, ale dopiero pod koniec lipca wydano pozwolenie na budowę, więc do finalizacji jest jeszcze bardzo długa droga.

Dlatego też Wieczysta będzie musiała w przypadku awansu grać na obczyźnie. Albo i też nie. Według informacji przekazanych przez Mateusza Migę ze “sport.tvp.pl” Wieczysta ma dwie opcję. Pierwszą jest gra na stadionie Zagłębia Sosnowiec, a drugą na obiekcie Wisły Kraków przy ulicy Reymonta. Wydaje się, że to właśnie pozostanie pod Wawelem jest pod każdym względem lepszą opcją.

