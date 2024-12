Ruch Chorzów potwierdza, że walczy o awans do Ekstraklasy. W niedzielę w ramach 19. kolejki Betclic 1. Ligi zagra na wyjeździe ze Zniczem Pruszków.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch poważnie walczy o awans

Ruch Chorzów zaczął sezon bardzo przeciętnie i wydawało się, że zaraz po spadku czeka go stabilizacja w pierwszej lidze. Odkąd drużynę przejął Dawid Szulczek, trwa wspinaczka w ligowej tabeli. Niebiescy notują świetne wyniki i włączają się do realnej walki o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Nie należy ich skreślać, gdyż punktują w ostatnich tygodniach na równi z tymi najlepszymi. W niedzielę Ruch podejmie na wyjeździe Znicza Pruszków – zespół, który przy korzystnych wiatrach także może zamieszać się w okolicach strefy barażowej. Znicz przeplata dobre występy z rozczarowującymi. Niejednokrotnie pokazał, że potrafi postawić się faworytowi, jak chociażby w wygranej rywalizacji z Termalicą.

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Znicza

Remisem

Wygraną Ruchu Wygraną Znicza

Remisem

Wygraną Ruchu 0 Votes

Znakomita passa Niebieskich

Znicz Pruszków zajmuje jedenaste miejsce w pierwszoligowej tabeli z dorobkiem 25 punktów. Ostatnie pięć meczów to tylko jedno zwycięstwo, dwa remisy oraz dwie porażki. Przełamać udało się w poprzedniej kolejce, kiedy to Znicz ograł u siebie Polonię Warszawa (2-1). Wcześniej zatrzymał on ŁKS Łódź (2-2), a także poległ w rywalizacjach ze Stalą Rzeszów (1-2) i Stalą Stalowa Wola (0-1).

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Ruch Chorzów swego czasu zanotował imponującą serię zwycięstw, którą przerwała brutalna porażka z Polonią Warszawa (0-1). Najważniejszy dla ekipy Dawida Szulczka był jednak fakt, że po tej wpadce błyskawicznie się zrehabilitowała, dopisując w następnej kolejce komplet punktów po rozgromieniu Odry Opole. Niebiescy pozostają także w grze o Puchar Polski – po pokonaniu trzecioligowej Unii Skierniewice wywalczyli już awans do ćwierćfinału rozgrywek.

Mecze drużyny Znicz Pruszków Znicz Pruszków 2 Polonia Warszawa 1 Znicz Pruszków 2 ŁKS Łódź 2 Stal Rzeszów 2 Znicz Pruszków 1 Znicz Pruszków 0 Stal Stalowa Wola 1 GKS Tychy 1 Znicz Pruszków 1 Mecze drużyny Ruch Chorzów Unia Skierniewice 0 Ruch Chorzów 2 Ruch Chorzów 6 Odra Opole 0 Polonia Warszawa 1 Ruch Chorzów 0 Ruch Chorzów 5 Chrobry Głogów 0 ŁKS Łódź 0 Ruch Chorzów 1

Kozak gwiazdą drużyny Szulczka

Ruch Chorzów w tygodniu rozegrał mecz w ramach Pucharu Polski, więc w niedzielę można spodziewać się kilku zmian w wyjściowym składzie. Podczas rywalizacji z Unią Skierniewice trener Dawid Szulczek posłał do boju kilku zawodników, którzy w ostatnim czasie grali mniej. Od pierwszej minuty zabrakło natomiast największych gwiazd ofensywy – Miłosza Kozaka, Bartłomieja Barańskiego i Daniela Szczepana. W szczególności ten pierwszy jest wyraźnym liderem zespołu i piłkarzem, który może w pojedynkę przesądzić o losach meczu. W niedzielę z pewnością wystąpi w pierwszej jedenastce.

Znicz – Ruch: przewidywane składy

Znicz Pruszków: Misztal, Kendzia, Koprowski, Yukhymovych, Sokół, Nowak, Imai, Olejarka, Moskwik, Majewski, Tabara

Ruch Chorzów: Turk, Konczkowski, Lukic, Szymański, Mezgrani, Szwoch, Ventura, Kozak, Barański, Myszor, Szczepan

Ruch faworytem na wyjeździe

Mimo gry na wyjeździe, Ruch Chorzów jest delikatnym faworytem rywalizacji ze Zniczem Pruszków. Przemawia za nim wiele – dyspozycja w ostatnich tygodniach, miejsce w tabeli oraz jakość w kadrze. Obie drużyny zagrały już między sobą w tym sezonie w ramach 2. kolejki Betclic 1. Ligi. W Chorzowie padł bezbramkowy remis.

Wynik Operator Kurs Znicz Pruszków 3.35 Remis 3.15 Ruch Chorzów 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 grudnia 2024 08:38 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie