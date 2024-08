Doświadczony pomocnik trafił do Warty Poznań

Szymon Pawłowski zasilił Wartę Poznań - poinformował klub Betclic 1. Ligi w oficjalnym komunikacie. To 27-krotny reprezentant Polski, który był dotychczas związany z rezerwami Lecha Poznań.

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Pawłowski i Ariel Borysiuk

Szymon Pawłowski wylądował w Warcie Poznań

W Warcie Poznań w ostatnich tygodniach doszło do przebudowy zespołu. W związku ze spadkiem z PKO Ekstraklasy z klubem pożegnali się m.in. Kajetan Szmyt, Adam Zrelak czy też Konrad Matuszewski. Z kolei do drużyny prowadzonej przez Piotra Jacka przybyli w szczególności Maciej Firlej z Puszczy Niepołomice, Kacper Michalski z Ruchu Chorzów oraz Bartosz Szeliga z ŁKS-u Łódź. Początek kampanii Zielonych w Betclic 1. Lidze nie należy do udanych. Po trzeciej kolejce poznaniacy znajdują się w strefie spadkowej z dorobkiem jednego punktu.

Klub w środę przekazał informację o kolejnym wzmocnieniu. Z Wartą związał się Szymon Pawłowski, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2024/25. Przez ostatnie 1,5 roku grał w drugoligowych rezerwach Lecha Poznań. 37-latek ma spore doświadczenie, gdyż w Ekstraklasie występował w Zagłębiu Lubin, Kolejorzu, Bruk-Bet Termalice Nieciecza i Zagłębiu Sosnowiec. Jest dwukrotnym mistrzem Polski.

– Pomysł na tego zawodnika w Warcie pojawił się jeszcze w czerwcu. Niestety, wtedy leczył on uraz, którego nabawił się w końcówce ubiegłego sezonu. Jednak od blisko dwóch tygodni trenuje już z nami i śmiało można powiedzieć, że Szymek, im starszy, tym lepszy. Jestem przekonany, że możemy na niego liczyć zarówno na boisku, jak i poza nim. Bardzo się cieszę, że tak wartościowy i doświadczony piłkarz dołącza do Zielonych – powiedział dyrektor sportowy, Dawid Frąckowiak.

W sobotę, 10 sierpnia, Warta Poznań zagra o premierowe zwycięstwo w sezonie ze Stalą Stalowa Wola. Beniaminek 1. Ligi pod wodzą Ireneusza Pietrzykowskiego ma na swoim koncie trzy kolejne porażki.