fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Stal – Wisła Kraków. Kibice Białej Gwiazdy wspierają ekipę Mariusza Jopa

Wisła Kraków w tej kampanii na zapleczu PKO BP Ekstraklasy rywalizuje o awans. Od momentu, gdy stery nad zespołem przejął Mariusz Jop, to Biała Gwiazda zaczęła świecić pełnym blaskiem. Co prawda przegrała z Górnikiem Łęczna (0:1). Szybko jednak wróciła na zwycięski szlak, pokonując Wisłę Płock (3:1). Do niedzielnej potyczki wiślacy podchodzili natomiast po remisie z GKS-em Tychy (0:0).

Tymczasem przy okazji potyczki w Stalowej Woli już wcześniej pojawiły się doniesienia, że kibice Wisły w związku z ogólnopolskim bojkotem, nie pojawią się na trybunach. To nie był jednak problem dla przedstawicieli grup kibicowskich krakowskiej ekipy. Fani Białej Gwiazdy pojawili się w Stalowej Woli, wspierając Wisłę pod stadionem Stali.

Na dzisiaj wygląda na to, że na wyjeździe kibice krakowskiej drużyny na trybunach będą mogli dopingować swój zespół dopiero w grudniu. Wisła zmierzy się w przyszłym miesiącu z Polonią Warszawa. Mecz odbędzie się 7 grudnia. Tymczasem prawdziwe święto piłkarskiej z udziałem kibiców Białej Gwiazdy może mieć miejsce w lutym 2025 roku. Wisła zagra w drugiej kolejce po zimowej przerwie z Ruchem Chorzów. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Śląskim i prezes Niebieskich w rozmowie z Goal.pl już zapowiedział, że arena będzie otwarta dla kibiców 13-krotnego mistrza Polski.

