fot. PressFocus Na zdjęciu: Stadion Piasta Gliwice

Ruch Chorzów przekazał, że zgłosił oficjalnie wniosek do Komisji ds. Licencji Klubowych w sprawie gry w drugiej części sezonu Fortuna 1 Ligi na stadionie Piasta Gliwice. Komunikat z odpowiedzią PZPN-u ma trafić do 14-krotnych mistrzów Polski w przyszłym tygodniu. Ma być to jednak formalność.

Ruch Chorzów wykonał kolejny krok w kierunku gry wiosną na stadionie Piasta Gliwice

Niebiescy z powodu modernizacji masztów oświetleniowych stali się bezdomni

W przyszłym tygodniu powinna do klubu z Cichej trafic zgoda od PZPN-u na rozgrywanie spotkań na arenie przy Okrzei

Stadion Piasta Gliwice tymczasowym “domem” Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów w ostatnich dniach ma mnóstwio okazji do zmartwień. Początek 2023 roku przyniósł niepokojącą decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który zamknął obiekt przy Cichej. Było to podyktowane tym, że maszt oświetleniowy numer dwa, znajdujący się w sektorze numer jeden na stadionie przy Cichej stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia osobom znajdującym się w jego pobliżu. Jednocześnie musiała zostać podjęta decyzja o jego demontażu.

Faktem jest, że popularne “świeczki”, jak kibice Niebieskich mówią na maszty oświetleniowe, znajdujące się na obiekcie Ruchu, swój prime mają już dawno za sobą. Tak naprawdę od 2012 roku podejmowany był temat o ich modernizacji. W tym roku już żadnych ustępstw nie ma i w końcu oświetlenie na stadionie 14-krotnego mistrza Polski musi zostać zmodernizowane. Mając jednak na uwadze procesy przetargu, składania ofert i samej realizacji tego typu inwestycji, to najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada, że dopiero w lipcu tego roku nowe maszty oświetleniowe pojawią się na obiekcie przy Cichej.

Koncepcja powstania nowego oświetlenia zakłada, że ma pojawić się bliżej boiska, a co za tym idzie, będzie musiała zostać przygotowana betonowa podstawa. To sprawia, że najbliższe osiem spotkań plus ewentualne baraże o awans do elity, Ruch rozegra na innym stadionie. Wybór padł na arenę w Gliwicach, na której na co dzień gra miejscowy Piast. Koszt wynajęcia stadionu na jeden mecz ma wynieść mniej więcej 100 tysięcy złotych. 14-krotny mistrz Polski powiadomił już, że zawarł umowę w sprawie wynajęcia gliwickiej areny, a następnie wysłał wniosek o zgodę na grę na stadionie Piasta do Polskiego Związku Piłki Nożnej.

“Ruch Chorzów zawarł umowę z Piastem Gliwice na poddzierżawę Stadionu Miejskiego w Gliwicach. Do Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej został złożony wniosek o zgodę na rozgrywanie meczów ligowych w rundzie wiosennej na stadionie zastępczym. Decyzja Komisji spodziewana jest w przyszłym tygodniu. W przypadku uzyskania zgody, niezwłocznie przedstawimy szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące inauguracyjnego meczu z Chrobrym Głogów, nad czym usilnie pracujemy” – czytamy w komunikacie opublikowany na stronie KSRuch.com.

ℹ️ Ruch Chorzów zawarł umowę z @PiastGliwiceSA na poddzierżawę Stadionu Miejskiego w Gliwicach. Do Komisji ds. Licencji Klubowych @pzpn_pl został złożony wniosek o zgodę na rozgrywanie meczów ligowych w rundzie wiosennej na stadionie zastępczym🏟️



Więcej👉 https://t.co/VBeJRiLF1Q pic.twitter.com/6kTFArF9gU — Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) January 27, 2023

W miniony czwartek 26 stycznia 2023 roku odbyła się natomiast spontaniczna manifestacja kibiców Ruchu pod Urzędem Miasta Chorzów. Było to następstwem niezadowolenia z postawy prezydenta Andrzeja Kotali i radnych, którzy zdaniem fanów Niebieskich zaniedbali rażąco swoje obowiązki. Tym samym na dzisiaj ekipa z Chorzowa nie ma możliwości rozgrywać meczów ligowych w swoim mieście, a grać musi w oddalonych o 20 kilometrów Gliwicach.

– Uważamy, że tak samo, jak traktuje się Ruch, tak samo traktuje się Chorzów. Główną przyczyną jest fakt, że Ruch Chorzów tak naprawdę teraz jest klubem bezdomnym. Musimy wyprowadzić się na jakiś inny stadion, ze względu na to, że nagle została podjęta decyzja o wycięciu masztu oświetleniowego. Pozostałe trzy niedługo będą także wycięte – mówił Szymon Michałek, gospodarz sektora rodzinnego i członek dawnej komisji przetargowej pracującej nad powstaniem niedoszłego nowego stadionu przy Cichej.

Kibice Ruchu przybyli na manifestację zapatrzeni w transparenty z konkretnymi hasłami. “Zdmuchniemy was jak świeczki”, “Kotala, Michalik, Zawada – Jak wam nie wstyd”, które odnosiły się do tego, co ma miejsce w ostatnim czasie w Chorzowie. Faktem jest natomiast, że prezydent Andrzej Kotala nie był obecny na czwartkowym spotkaniu, korzystając z dnia wolnego.

Niebiescy do ligowego grania wrócą w drugi weekend lutego. Mecz z Chrobrym Głogów miał odbyć się w sobotę (11 lutego) o 20:00. Niemniej w związku z tym, że jednak Polsat, posiadający prawa do transmitowania spotkań Fortuna 1 Ligi, chce pokazać mecz z udziałem Ruchu na stadionie Piasta, to najpewniej godzina startu spotkania zostanie przesunięta na 17:30.

Czytaj więcej: Stadion Piasta Gliwice tymczasowym “domem” Ruchu Chorzów