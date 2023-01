fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Ruchu Chorzów w Gliwicach

Ruch Chorzów oficjalnie mecze rundy wiosennej w roli gospodarza będzie rozgrywać na innym stadionie. Już wiadomo, że tymczasowym “domem” dla Niebieskich będzie arena Piasta Gliwice. W środę 25 stycznia 2023 roku rozpoczął się natomiast proces demontażu wieży oświetleniowej numer dwa, znajdującej się w sektorze pierwszym obiektu przy Cichej. To jednak nie będzie jedyny element stadionu Ruchu, który będzie podlegał wymianie.

Ruch Chorzów zacznie zmagania na zapleczu PKO Ekstraklasy od starcia z Chrobrym Głogów

Niebiescy w drugiej części sezonu 2022/2023 w roli gospodarza będa rozgrywać spotkania na stadionie Piasta Gliwice

Mecze na arenie przy Okrzei będą odbywały się na czas powstania nowego oświetlenia na obiekcie przy Cichej

Ruch Chorzów będzie miał nowe oświetlenie

Ruch Chorzów od ponad dekady marzy o powstaniu nowego stadionu. Na tym jednak się kończy. Perspektywy powstania nowego stadionu są bardzo słabe, a tak naprawdę nie ma ich wcale. Wszystko zaczyna się i kończy na tym, że kibice 14-krotnego mistrza Polski bardzo tego chcą. Nie ma jednak środków finansowych na tego typu inwestycje.

Początek 2023 roku dobitnie natomiast pokazuje, że budowa nowego stadionu jest nie tyle potrzebna, co pilna. Obiekt przy Cichej lata swojej świetności ma już dawno za sobą i niektóre elementy po prostu już się rozpadają. Tak dzieje się między innymi z wieżami oświetleniowanymi. Mowa nie tylko o “świeczce” z sektora rodzinnego numer jeden, ale także o tej, znajdującej się w sektorze 10. Już wiadomo, że wkrótce dementowane będą wszystkie pozostałe wieże oświetleniowe na obiekcie Ruchu, w celu powstania oświetlenia, spełniającego wymogi licencyjne Ekstraklasy.

– W najbliższym czasie Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie zleci wykonanie dwóch projektów dotyczących wymiany oświetlenia na stadionie przy ul. Cichej 6: rozbiórki trzech pozostałych wież oświetleniowych oraz budowy nowego oświetlenia spełniającego wymogi licencyjne Ekstraklasy S.A – przekazał nam rzecznik prasowy Urzędu Miasta Chorzów – Tomasz Breguła.

– Po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu odpowiednich zezwoleń wyłonieni zostaną wykonawcy zarówno rozbiórki, jak i montażu nowego oświetlenia. Jednym z głównych założeń projektu nowego oświetlenia ma być montaż słupów oświetleniowych w rejonie płyty głównej, tak aby w momencie podjęcia ewentualnych działań w kwestii budowy nowego obiektu, nie kolidowało ono z pracami budowalnymi. Pod uwagę brane jest późniejsze przeniesienie i wykorzystanie ich na innym boisku sportowym – uzupełnił.

Dzisiaj natomiast zaczęły się prace związane z demontażem wieży oświetleniowej, przez którą Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zamknął obiekt przy Cichej. Po zakończeniu prac rozbiórkowych jasne jest, że piłkarze Ruchu nie będą mogli wrócić do gry przy Cichej.

“Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu poinformował, że w środę 25 stycznia rozpoczęły się prace rozbiórkowe wieży oświetleniowej nr 2 na stadionie przy ul. Cichej 6. Zgodnie z ustalonym harmonogramem mają się zakończyć 27 stycznia” – brzmi oficjalny komunikat opublikowany przez MORiS.

🏗️ Na Cichej trwają przygotowania do demontażu uszkodzonej "świeczki" 🙁 pic.twitter.com/MPTPr8yAbX — Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) January 25, 2023

Arena Piasta Gliwice będzie gościła wiosną Niebieskich

W związku z powyższym w drugiej części sezonu 2022/2023 roku chorzowski Ruch mecze w roli gospodarza będzie rozgrywał na Stadionie Miejskim im. Piotra Wieczorka w Gliwicach. Arena Piasta Gliwice będzie tymczasowym “domem” dla ekipy Jarosława Skrobacza na czas powstaniu nowego oświetlenia na Cichej. Pierwsze spotkanie w Gliwicach chorzowska ekipa rozegra już w drugi weekend lutego, gdy zmierzy się z Chrobrym Głogów. Mecz odbędzie się 11 lutego o godzinie 20:00.

W kontekście poszukiwania zastępczego stadionu Ruchu w pewnym momencie doszło do spotkania na Stadionie Śląskiem z udziałem prezydenta Andrzeja Kotali, prezesa Ruchu Chorzów Seweryna Siemianowskiego i prezesa Stadionu Śląskiego Jana Widery. Poruszony był temat ewentualnej gry Niebieskich w “Kotle Czarownic”. Ostatecznie po tych rozmowach nie zostało wysłane jednak żadne oficjalnie zapytanie ze strony władz klubu Ruchu Chorzów.

Głównym czynnikiem wpływającym na to, że Niebiescy będą rozgrywać spotkania w Gliwicach, a nie na śląskim gigancie, to przede wszystkim kwestie finansowe. Jednorazowy koszt wynajęcia areny Piasta to mniej więcej 100 tysięcy złotych. Cena za wynajęcie Stadionu Śląskiego oscyluje z kolei w granicach 700-800 tysięcy złotych, a ponadto po stronie wynajmującego jest koszt zabezpieczenia bieżni lekkoatletycznej, która jest dla sterników obiektu świętym Graalem.

