Ruch Chorzów po wygranych derbach z GKS-em Katowice w sobotni wieczór rozegra kolejne spotkanie z lokalnym rywalem. W meczu 17. kolejki Fortuna 1 Ligi na drodze Niebieskich stanie GKS Tychy. Szkoleniowiec 14-krotnych mistrzów Polski przed tym starciem twardo stąpa po ziemi.

Bardzo interesująco zapowiada się sobotnia potyczka Ruchu Chorzów w Tychach z GKS-em

Przed kolejną potyczką ligową głos zabrał trener 14-krotnego mistrza Polski

Jarosław Skrobacz wprost powiedział, czego oczekuje od swoich piłkarzy na ostatniej prostej ligowe rywalizacji w 2022 roku

Ruch przed kolejnym poważnym testem

Ruch Chorzów przystąpi do sobotniej batalii jako jedyny team na zapleczu PKO Ekstraklasy z zaledwie dwoma porażkami na koncie. Niebiescy mogą się tez pochwalić jedną z najlepszych defensyw w całych rozgrywkach. GKS Tychy to natomiast najlepsza ofensywa w lidze. Emocji zatem nie powinno zabraknąć.

Chorzowianie przystąpią do sobotniej batalii po wygranych derbach z GieKSą Katowice (1:0). Nawet opiekun Niebieskich nie ukrywał, że było to starcie o dużym ciężarze gatunkowym.

– Były spore emocje. Nawet po naszych reakcjach po strzeleniu bramki czy po zakończeniu spotkania było widać, że to we wszystkich siedziało. Dobrze, że takie mecze potrafimy wygrywać – mówił trener Jarosław Skrobacz cytowany przez KSRuch.com.

– Często tak jest, że jeśli przygotowujesz się do jednego spotkania, bardziej je “faworyzujesz”, to później to ciśnienie schodzi. Teraz naszą rolą, rolą zespołu jest, by to ciśnienie z nas nie zeszło do końca i byśmy dalej grali z pełnym zaangażowaniem, agresją i z chęcią zdobywania punktów – zaznaczył szkoleniowiec chorzowian.

Niebiescy w tym roku oprócz starcia z GKS-em Tychy zmierzą się jeszcze ze SKRĄ Częstochowa w Bełchatowie. Spotkania w rundzie rewanżowe team z Chorzowa zacznie w połowie lutego od starcia u siebie z Chrobrym Głogów.

