GKS Tychy – Ruch Chorzów: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2022)

GKS Tychy – Ruch Chorzów to jeden z ciekawiej zapowiadających meczów 17. kolejki Fortuna 1 Ligi. Mimo że obie drużyny dzieli różnica dziewięciu punktów w ligowej klasyfikacji. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

1. liga GKS Tychy 71 Ruch Chorzów 2.74 3.40 2.64 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2022 12:56 .

GKS Tychy – Ruch Chorzów, typy i przewidywania

Oba zespoły przystąpią do sobotniej batalii po przełamaniu w poprzedniej kolejce ligowej. GKS Tychy zdążył już w tym sezonie przyzwyczaić do swojej sinusoidalnej dyspozycji. Podopieczni Dominika Nowaka potrafili wygrać w jednym tygodniu różnicą pięciu goli, aby kilka dni później wracać do domu z bagażem pięciu bramek.

Ruch Chorzów to natomiast zespół, który jest stabilny. Dzięki takiej dyspozycji liczy się w grze o najwyższe cele w tym sezonie. Na swoim obiekcie w siedmiu meczach tyszanie wygrali trzykrotnie, a dla porównania Niebiescy tyle samo zwycięstw zaliczyli na wyjazdach. Biorąc pod uwagę te obserwacje, a także to, że GKS zdobył u siebie, a Ruch na obiektach rywali dziewięć bramek, to spodziewamy się kilku trafień. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

GKS Tychy – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Podopieczni Dominika Nowaka w ostatniej kolejce pokonali Stal Rzeszów (2:1). GKS Tychy wrócił zatem na zwycięski szlak po dwóch z rzędu porażkach, gdy uległ Puszczy Niepołomice (2:3) i Chrobremu Głogów (1:4).

Patryk Mikita i spółka na swoim stadionie w ostatnim czasie czuje się dobrze. GKS w pięciu ostatnich meczach zanotował trzy zwycięstwa, remis i porażkę. W pokonanym polu tyszanie zostawili Wisłę Kraków (3:1), Odrę Opole (2:0), czy SKRĘ Częstochowa (5:0).

14-krotny mistrz Polski ma natomiast za sobą cenne zwycięstwo w Śląskim Klasyki z GieKSą Katowice (1:0). Ruch jednocześnie przerwać serię trzech meczów bez wygranej, w której trakcie przegrał z Arką Gdynia (2:4).

Na wyjazdach Niebiescy są bez zwycięstwa od trzech spotkań. Po raz ostatni na obiekcie rywali chorzowianie wygrali dawno temu, bo na początku września, gdy pokonali Podbeskidzie Bielsko-Białą (1:0). W kolejnych trzech meczach Niebiescy remisowali za każdym razem 1:1.

GKS Tychy – Ruch Chorzów, historia

Po raz ostatni obie zespoły grały ze sobą w styczniu minionego roku. Był to jednak mecz kontrolny, w którym tyszanie wygrali 2:1. Rok wcześniej także obie ekipy mierzyły się ze sobą w sparingu i też górą był GKS, który zwyciężył 4:1.

Ostatnie oficjalne starcie z udziałem obu teamów odbyło się natomiast w marcu 2013 roku. Wówczas górą byli tyszanie, zwyciężając 2:0.

Ogólnie obie ekipy zmierzą się ze sobą w sobotę po raz dziesiąty w historii. Lepszym bilansem może pochwalić się Ruch, który wygrał pięć razy, trzy starcia zakończyły się remisem i raz wygrał GKS.

GKS Tychy – Ruch Chorzów, kursy bukmacherów

Według bukmacherów szanse obu teamów na zwycięstwo są porównywalne. Tymczasem kurs w Fortuna zakłady bukmacherskie na zwycięstwo teamu Jarosława Skrobacza wynosi 2,67. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z tygodnia bez ryzyka do 600 zł.

GKS Tychy – Ruch Chorzów, przewidywane składy

Gospodarze słyną z ofensywnej gry i prawdopodobnie nie będzie inaczej w sobotni wieczór. W związku z tym może spodziewać się w ataku tyszan Patryka Mikity i Daniela Rumina. Tymczasem w ekipie z Chorzowa nie będzie mógł wystąpić Maciej Sadlok, którego najpewniej zastąpi RemiugiuszSzywacz, który wrócił już do pełni zdrowia.

GKS Tychy: Jałocha – Mańka, Buchta, Żytek, Wołkowicz, Kozina, Czyżycki, Biegański, Dominguez, Mikita, Rumin

Ruch: Bielecki – Kasolik, Szur, Szywacz, Michalski, Piątek, Sikora, Wójtowicz, Janoszka, Swędrowski, Szczepan

GKS Tychy – Ruch Chorzów, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie transmitowane w polskiej telewizji na antenie Polsat Sport News. Za pośrednictwem internetu mecz obejrzymy natomiast w usłudze Polsat Box Go, do której dostęp teraz możecie uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony, a następnie wpłacając w ciągu 48 godzin depozyt o minimalnej wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków otrzymasz w ciągu 48 godzin od Fuksiarza dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w Polsat Box Go.

