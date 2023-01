fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Feliks

Ruch Chorzów sfinalizował kolejne wzmocnienie w trakcie zimowego okna transferowego. Szeregi Niebieskich zasilił Michał Feliks, wzmacniając ofensywę 14-krotnych mistrzów Polski.

Ruch Chorzów po pozyskaniu Kacpera Skwierczyńskiego i Przemysława Maja ogłosił kolejny transfer

Michał Feliks został wypożyczony do 14-krotnych mistrzów Polski

Zawodnik wcześniej bronił barw Radomiaka i Garbarnii Kraków

Michał Feliks zawodnikiem Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów nie zamierza spoczywać na laurach i w pierwszej połówce 2023 roku zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić do elity. Pozycja wyjściowa Niebieskich przed drugą częścią trwającego sezonu jest bardzo dobra. Chorzowianie plasują się na trzeciej pozycji w tabeli Fortuna 1 Ligi, tracąc pięć oczek do prowadzącego ŁKS-u.

W środę 11 stycznia biuro prasowe Ruchu przekazało informację, że szeregi Niebieskich zasilił Michał Feliks. To kolejny zawodnik, które tej zimy trafił do chorzowskiej ekipy, mając doświadczenie z występów w PKO Ekstraklasie.

“Nowym zawodnikiem Ruchu został Michał Feliks. Niespełna 24-letni napastnik dołącza do Niebieskich na zasadzie półrocznego wypożyczenia z Radomiaka Radom. Umowa między klubami zawiera opcję pierwokupu” – czytamy w oficjalnej wiadomości opublikowanej na stronie KSRuch.com.

Feliks pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał w Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków. Następnie zbierał doświadczenie w młodzieżowym zespole FC Nantes. Od lipca minionego roku występował w Radomiaku. W tej kampanii rozegrał 10 spotkań w elicie, strzelając jednego gola.

