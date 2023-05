Puszcza Niepołomice nie odpuszcza. Cztery drużyny w grze o bezpośredni awans do Ekstraklasy

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Puszcza Niepołomice

Puszcza Niepołomice ograła Skrę Częstochowa 3-0 i pozostaje w grze o bezpośredni awans do Ekstraklasy

W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego I Ligi dojdzie do wielu istotnych rozstrzygnięć

Wciąż nie znamy kompletnego składu drużyn, które wezmą udział w barażach

Dla kogo Ekstraklasa?

Sytuacja w tabeli I Ligi zmienia się jak w kalejdoskopie. Po porażce Ruchu Chorzów z GKS-em Katowice to Wisła Kraków miała wszystko we własnych rękach. Niespodziewana przegrana z Zagłębiem Sosnowiec sprawiła, że największe szanse na bezpośredni awans do Ekstraklasy wciąż mają Niebiescy. Nie mogą jednak dopuścić do straty punktów, gdyż tuż za jej plecami czyhają jeszcze trzy zespoły.

Puszcza Niepołomice odrobiła swoje zadanie na medal i w poniedziałkowy wieczór pokonała Skrę Częstochowa 3-0. Wskoczyła dzięki temu na czwarte miejsce, zrównując się punktami z trzecią Termalicą. Do drugiego Ruchu traci natomiast “oczko”.

Jakakolwiek strata punktów chorzowian może doprowadzić do sytuacji, w której to inna drużyna zajmie na koniec sezonu drugie miejsce i uniknie gry w barażach. Ruch w ostatniej kolejce zagra z GKS-em Tychy, Termalica z Arką Gdynia, Puszcza Niepołomice z Chrobrym Głogów, a Wisła Kraków z Górnikiem Łęczna.

Emocji nie będzie brakowało również w walce o szóstą lokatę. Aktualnie zajmuje ją Stal Rzeszów, mająca tyle samo punktów co siódma Arka Gdynia. Przegrane obu tych ekip oraz wygrana Podbeskidzia sprawi, że to właśnie drużyna z Bielska-Białej będzie miała okazję sprawdzić się w barażach o awans do Ekstraklasy.

