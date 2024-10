fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Prezes PZPN o bojkotowanych kibicach Wisły Kraków

Wisła Kraków rozgrywa aktualnie trzeci z rzędu sezon na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. W tej kampanii Biała Gwiazda kolejny raz celuje w awans do elity. Niemniej do osiągnięcia celu daleka droga. Wątek sportowy nie jest jednak jedynym, który elektryzuje krakowskie środowisko i nie tylko. Ważny jest też temat związany z tym, że kibice 13-krotnych mistrzów Polski nie są przyjmowani przez większość klubów w Polsce w trakcie spotkań. Tym samym Wisła na wyjazdach nie może liczyć na wsparcie swoich fanów. Ostatnio głos w sprawie zabrał Cezary Kulesza.

– Prezes pierwszej ligi, czyli pan Janicki, musi spotkać się z tymi prezesami i tak szczerze porozmawiać. Ktoś musi jako pierwszy zacząć tych kibiców przyjmować, wyłamać się. Bo teraz jak każdy raz w roku ma ich przyjąć, to jest remont i pan nie jest w stanie tego dopilnować – mówił w rozmowie z Weszlo prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Najnowsza sytuacja dotycząca zamknięcia sektora gości dla kibiców Białej Gwiazdy dotyczy Pogoni Siedlce, gdzie jest niezbędna naprawa kołowrotków. Na ten temat też została udzielona wypowiedź. – Kluby mają to udokumentowane. Nie mam władzy policyjnej, rządowej, pójdę tam i co zrobię? Kluby przedstawiają dokumenty, mają opinię policji i nie mogą przyjąć gości, bo to, bo tamto. No więc potrzebna jest szczera rozmowa z prezesami – dodał Kulesza. – Żyjemy w demokratycznym kraju. Nie mogą komuś nakazać siłą, że jak nie przyjmiesz kibiców, to ja ci stadion zamknę albo punkty zabiorę. To tak nie działa – uzupełnił przedstawiciel PZPN.

Szefowie klubów w trudnej sytuacji

Kulesza w końcu dał do zrozumienia, że gdyby to od niego zależało, to kibice Wisły mogliby wypełniać sektory dla fanów gości. – Przecież ja chciałbym, tak jak pan, żeby kibice jeździli na mecze. Jeżeli jednak prezesi nie zrozumieją pewnych rzeczy i nie pójdą w dobrym kierunku, to może być trudno. Oni też są jakoś nakręcani – przekazał prezes PZPN.

Kluby, decydując się na nieprzyjmowanie fanów krakowskiej Wisły, powołują się na Uchwałę PZPN nr II/85 z dnia 20.02.2013 r. zm. Uchwałą nr VII/107 z dnia 12.07.2019 r. oraz zarządzenia nr 21/2022.

Czytaj więcej: Wisła Kraków poznała termin rozegrania meczu Pucharu Polski