Wisła Kraków niespodziewanie przegrała w miniony weekend z Zagłębiem Sosnowiec i skomplikowała sobie kwestię awansu do Ekstraklasy. Wszystko wskazuje na to, że czeka ją gra w barażach. O swoich odczuciach w programie na kanale YouTube Meczyki.pl opowiedział Igor Sapała.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Igor Sapała

Wisła Kraków po 33. kolejce I Ligi spadła na piąte miejsce w tabeli

Wszystko wskazuje na to, że o awans do Ekstraklasy Biała Gwiazda będzie się bić w barażach

Igor Sapała przekonuje, że zespół nie może obawiać się wyjazdu do Niepołomic

“Wszystko jest do wygrania”

Fantastyczna postawa Wisły Kraków wiosną sprawiła, że tuż przed końcem sezonu zasadniczego pojawiła się realna szansa na bezpośredni awans do Ekstraklasy. W minioną niedzielę Biała Gwiazda niespodziewanie przegrała jednak przed własną publicznością z Zagłębiem Sosnowiec, a w konsekwencji spadła na piąte miejsce w tabeli.

– Niewątpliwie była to spora szansa, mocno na nią sobie zapracowaliśmy i jej nie wykorzystaliśmy. Musieliśmy się pozbierać jak najszybciej i uświadomić sobie, że jeszcze wszystko jest do wygrania. Jakbyśmy zimą pomyśleli sobie, że pod koniec będziemy cały czas w grze to na pewno byśmy się cieszyli – mówi Igor Sapała.

Wisła wciąż może zająć drugą lokatę, natomiast musi liczyć na potknięcia aż czterech drużyn. Wszystko wskazuje więc na to, że zagra w nadchodzących barażach. Sapała opowiedział o potencjalnym starciu z Puszczą w Niepołomicach, gdzie Biała Gwiazda już w tym sezonie przegrała.

– Gra na wyjeździe na pewno będzie minusem, jednak na naszych kibiców możemy liczyć także na wyjazdach. Jak chcemy wygrać i awansować do Ekstraklasy to nie możemy się skupić na minusach.

– Jak chcemy awansować to nie możemy bać się Puszczy Niepołomice na wyjeździe. Z całym szacunkiem, ale jak chcemy awansować to musimy tam jechać i zrobić swoje – przekonuje.

Zobacz również: Zaskakujący powrót do Ekstraklasy? Były gwiazdor Lecha na radarach polskich klubów