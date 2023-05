Dani Ramirez w 2022 roku wyjechał do Belgii, gdzie nawiązał współpracę z Zulte Waregem. Aktualnie rozważa rozwiązanie kontraktu i poszukanie nowej drużyny. Zainteresowanie ofensywnym pomocnikiem wykazują Jagiellonia, Radomiak i Widzew - donosi Sebastian Staszewski z portalu Interia.pl.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dani Ramirez

Dani Ramirez łączony jest z powrotem do Ekstraklasy

Hiszpański pomocnik rozważa rozwiązanie kontraktu z Zulte Waregem

Jego osobą interesują się Jagiellonia, Radomiak i Widzew

Hiszpański magik wróci na polskie boiska?

Dani Ramirez przez pewien czas był jednym z najlepszych ligowców w Ekstraklasie. W sezonie 2021/2022 stracił miejsce w wyjściowym składzie Lecha Poznań, co koniec końców poskutkowało rozstaniem. 30-latek dołączył do belgijskiego Zulte Waregem, z którym podpisał dwuletni kontrakt. Jak się okazuje, ta przygoda może skończyć się nieco wcześniej.

Sebastian Staszewski poinformował, że Ramireza rozważa rozwiązanie umowy z belgijskim zespołem. W sezonie 2022/2023 wiele się nie nagrał, zaliczając raptem szesnaście występów we wszystkich rozgrywkach. Potrzeba regularnej gry może zmusić go do przeprowadzki.

Sytuację Hiszpana monitorują polskie kluby. Na radarach mają go ponoć Jagiellonia Białystok, Radomiak Radom oraz Widzew Łódź. W każdej z tych trzech ekip poszukiwane są wzmocnienia ofensywy.

