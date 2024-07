fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Moskal pomoże Wiśle wrócić do Ekstraklasy?

Wisła Kraków ma za sobą niezwykle słodko-gorzki sezon. Zaliczyła najgorszy wynik w historii, bowiem rozgrywki pierwszoligowe zakończyło dopiero na dziesiątej lokacie. Jednocześnie sensacyjnie zdobyła Puchar Polski, kończąc kilkunastoletnią serię bez żadnego trofeum. Prezes Jarosław Królewski chciał zatrzymać Alberta Rude na dłużej, lecz ten sam postanowił zrezygnować z dalszej pracy w Krakowie. Hiszpańskiego trenera zastąpił Kazimierz Moskal, który w przeszłości miał okazję prowadzić Wisłę.

Uznawany za “specjalistę od awansów” ma teraz pomóc Białej Gwieździe w powrocie do Ekstraklasy. Czekają go również zmagania w europejskich pucharach, które Wisła rozpocznie już w czwartek, domowym meczem w ramach I rundy eliminacji Ligi Europy. O Moskalu bardzo pochlebnie wypowiedział się Kacper Duda, który wierzy w jego umiejętności trenerskie i efekt w postaci dobrych wyników i awansu do elity.

– To niezwykle pogodna i pozytywna postać. Bardzo często się uśmiecha. Moim zdaniem ma bardzo dobry pomysł na grę i mam nadzieję, że jego plan się powiedzie. Czuję, że mamy niezły zespół i koncepcja trenera Moskala pozwoli nam osiągać dobre wyniki prezentując zadowalający styl.

– Najważniejszym celem oczywiście jest awans do Ekstraklasy. Fajnie byłoby też osiągnąć dobry wynik w Europie oraz ponownie daleko awansować w Pucharze Polski – powiedział Duda w rozmowie z “Przegląd Sportowy Onet”.