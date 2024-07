"Chciałbym, żeby mecz był podobny do tego w Krakowie, otwarty i szybki. Taka jest moja filozofia" - mówi Kazimierz Moskal przed rewanżowym starciem z Rapidem Wiedeń na konferencji prasowej cytowany przez portal "lovekrakow.pl".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Moskal liczy na ciekawy mecz w Wiedniu

Wisła Kraków już jutro wieczorem zmierzy się z Rapidem Wiedeń w rewanżowym starciu w ramach II rundy eliminacji Ligi Europy. Biała Gwiazda w pierwszym starciu na własnym terenie przegrała 1:2, co oznacza, że przed rewanżem w stolicy Austrii wciąż ma szansę na awans, ale zadanie wydaje się dość trudne. Choć nieco innego zdania jest m.in. Zbigniew Boniek, który mówi o tym, że ekipa Kazimierza Moskala może nawet wygrać z Rapidem.

Niemniej z pewnością spotkanie to będzie dla wielu fanów zespołu spod Wawela sporym wydarzeniem, bowiem Wisła ostatni raz na tym etapie europejskich pucharów grała wiele lat temu, a i sam wyjazd do Wiednia to fantastyczna przygoda m.in. ze względu na klasę rywala. Z tego, że mecz ten powinien fanom sprawdzić sporo przyjemności sprawę zdaje sobie trener Moskal, który zapowiada, że liczy na dobry, szybki, otwarty i ofensywny mecz.

– Chciałbym, żeby mecz był podobny do tego w Krakowie, otwarty i szybki. Taka jest moja filozofia – zależ mi na tym, by gra mojej drużyny dostarczała widzom wrażeń – powiedział szkoleniowiec na konferencji prasowej przed meczem z Rapidem Wiedeń, cytowany przez portal “lovekrakow.pl”.

– To tylko i aż różnica jednej bramki, bo przyjechaliśmy na gorący teren. Jest stare piłkarskie powiedzenie, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Przy utrzymującym się 0:0 sytuacja nie jest dla nas najgorsza – dodał.

