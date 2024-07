Rapid Wiedeń – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (01.08.2024)

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Rapid – Wisła, typy bukmacherskie

Rapid jest zdecydowanym faworytem do awansu do kolejnej rundy. Po porażce w Krakowie Wisła nie ma jednak nic do stracenia i w Wiedniu będzie walczyć o sprawienie niespodzianki. W pierwszym pojedynku wiślacy postawili rywalom bardzo trudne warunki, co sprawia, że piłkarze Rapidu nie mogą sobie pozwolić na zlekceważenie Białej Gwiazdy. Ja w tym meczu spodziewam się odważnej gry Wisły i lepszej skuteczności po jej stronie. Stawiam na to, że zdobędzie przynajmniej jednego gola. Mój typ: gol dla Wisły

Rapid – Wisła, ostatnie wyniki

W pierwszym spotkaniu w Krakowie górą był Rapid, który wygrał 2:1. Wisła pozostawiła jednak po sobie bardzo dobre wrażenie i walczyła jak równy z równym ze zdecydowanie wyżej notowanym rywalem. Przy odrobinie szczęścia i lepszej skuteczności mogła pokusić się o znacznie lepszy dla siebie wynik.

Dobrej dyspozycji z meczów pucharowych Wisła nie potwierdziła jednak w swoim pierwszym ligowym meczu. W ostatni weekend drużyna Kazimierza Moskala przed własną publicznością mierzyła się z Polonią Warszawa. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Sezon na krajowych boiskach rozpoczął również Rapid, który awansował do 1/16 finału Pucharu Austrii. W wyjazdowym meczu drużyna z Wiednia SC Neusiedl.

Wisła – Rapid, historia

Ubiegłotygodniowe spotkanie było pierwszą konfrontacją obu zespołów w historii. Rapid odniósł w nim 17 zwycięstwo w 42 pojedynku polsko-austriackim. Reprezentanci naszego kraju mają na koncie 18 wygranych. Co warte podkreślenia, polskie drużyny okazały się lepsze w 11 z 17 pucharowych rywalizacji z zespołami z Austrii.

Wisła – Rapid, kursy bukmacherskie

Rapid Wiedeń do rewanżowego spotkania przystąpi w roli zdecydowanego faworyta. Kurs na zwycięstwo gospodarzy w STS wynosi 1.34. Z kolei rozważając typ na wygraną Wisły można liczyć nawet na kurs 8.60.

Rapid – Wisła, przewidywane składy



Trener Kazimierz Moskal w czwartkowy wieczór nie będzie miał do swojej dyspozycji takich zawodników jak Jesus Alfaro, Kacper Duda, Enis Fazlagić, Jakub Krzyżanowski, Igor Łasicki, Mateusz Młyński, Dawid Szot i Bartosz Talar. Na murawie nie zobaczymy także dwóch nowych nabytków klubu – Tamasa Kissa i Frederico Duarte.

Rapid będzie musiał sobie poradzić bez obrońcy Bendebuza Bolli, który pauzuje za czerwoną kartkę, którą obejrzał w pierwszym meczu. Problemy zdrowotne ponownie nie pozwolą również na występ Lorisowi Schaubowi. Do gry gotowy jest Nikolas Sattlberger, który przed tygodniem zabrakło w Krakowie.

Rapid: Hedl – Demir, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer – Jansson, Sangare, Grgic – Seidl – Beljo, Burgstaller

Wisła: Cziczkan – Jaroch, Uryga, Colley, Mikulec – Baena, Sapała, Carbo, Sukiennicki, Kiakos – Rodado

Rapid – Wisła, typ kibiców

Rapid – Wisła, transmisja meczu

Rewanżowy mecz Rapid – Wisła rozegrany zostanie w czwartek (1 sierpnia) o godzinie 20:30. Transmisja w telewizji dostępna będzie na kanałach TV4, Polsat Sport 3 i Polsat Sport Premium 2.

