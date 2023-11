IMAGO / Newspix/ Michał Stawowiak Na zdjęciu: Wisła Kraków - kibice

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Wisła Kraków to spotkanie 17. kolejki Fortuna 1 Ligi

Na tym meczu zabraknie zorganizowanej grupy kibiców z Reymonta

Jak swoją decyzję tłumaczą gospodarze? Na ich stronie internetowej pojawiło się długie oświadczenie

Wisła Kraków. Kolejny klub nie wpuści kibiców Białej Gwiazdy na swój stadion

Konflikt na linii Wisła Kraków – kluby Fortuna 1 Ligi trwa już od dłuższego czasu i na razie nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miał się zakończyć. Ligowi rywale Białej Gwiazdy nie chcą wpuszczać jej fanów na swoje trybuny, a ponadto sami nie odwiedzają Reymonta 22.

Termalica Bruk-Bet Nieciecza postanowiła kontynuować swoisty protest i także nie umożliwi zorganizowanej grupie kibiców gości obecności podczas starcia 17. kolejki. Jak swoją decyzję tłumaczą władze Słoników? Na oficjalnej stronie pojawiło się oświadczenie, w którym wyszczególniono jej powody:

– Z uwagi na zaplanowany na dzień 1 grudnia 2023 r. mecz ligowy o mistrzostwo Fortuna I ligi pomiędzy BRUK – BET Termalica Nieciecza, a Wisła Kraków, Zarząd Klubu BRUK – BET Termalica Nieciecza Klub Sportowy S.A. podjął decyzję o nieprzyjęciu zorganizowanej grupy kibiców drużyny gości tj. Wisły Kraków.

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr II/85 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad udziału kibiców drużyny gości na meczach piłki nożnej podczas rozgrywek szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A. Klub drużyny gospodarza ma prawo nie przyjmować zorganizowanej grupy kibiców drużyny klubu gościa m in. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy istnieją realne, udokumentowane przesłanki wskazujące na możliwość zaistnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa uczestników lub przebiegu meczu.

W dniu 5 sierpnia 2023 r. w Radłowie (a więc w sąsiedniej gminie w stosunku do gminy Żabno, na terenie której znajduje się miejscowość Nieciecza) w trakcie turnieju kibiców Unii Tarnów doszło do tragicznego incydentu z udziałem m in. kibiców Wisły Kraków, w trakcie którego poniósł śmierć kibic innej drużyny.

W świetle powyższego w przypadku udziału zorganizowanej grupy kibiców drużyny Wisły Kraków w trakcie planowanej na dzień 1 grudnia 2023 r. powyższej imprezy masowej zachodzi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników tej imprezy.

W tym stanie rzeczy Zarząd Klubu BRUK – BET Termalica Nieciecza Klub Sportowy S.A. zmuszony jest podjąć powyższą decyzję.

Fani Wisły bez wątpienia i tak pojawią się w Niecieczy, którą wcześniej licznie odwiedzali podczas zmagań z Termalicą.