Miedź Legnica w 6. kolejce rozgrywek Betclic 1. Ligi podejmowała Znicz Pruszków. Mecz zakończył się istnym pogromem. Podopieczni Ireneusza Mamrota zwyciężyli to spotkanie rezultatem aż 4:0.

PressFocus Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Miedź Legnica gromi Znicz Pruszków

Czwartkowe zmagania w ramach 6. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi rozpoczęliśmy od starcia, w którym Miedź Legnica przed własną publicznością podejmowała Znicz Pruszków. Gospodarze meczu podchodzili do tej rywalizacji w dobrych nastrojach. Udało im się w ostatnim meczu ligowym pokonać Polonię Warszawa 1:0. Podopieczni Grzegorza Szoki natomiast w poprzedniej kolejce przegrali z Górnikiem Łęczna 2:3.

Rywalizacja w Legnicy wyśmienicie się rozpoczęła dla gospodarzy. Miedź już w pierwszej minucie wyszła na prowadzenie za sprawą Kamila Drygasa. W dziewiątej minucie podopieczni Ireneusza Mamrota podwyższyli prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Chuca. To nie był koniec strzelaniny legnickiego zespołu w pierwszej odsłonie. W 39. minucie rywalizacji rezultat na 3:0 podwyższył Nemanja Mijusković. Znicz Pruszków zatem miał sporo do poprawy w przerwie, aby choć spróbować wrócić do spotkania.

Druga połowa również rozpoczęła się idealnie dla Miedzi Legnica. W 48. minucie rywalizacji do rzutu karnego podszedł Wiktor Bogacz, który finalnie umieścił futbolówkę w bramce. Po tym trafieniu gospodarze ewidentnie spuścili z tonu. To podopieczni Grzegorza Szoki zaczęli dominować na boisku. Finalnie Znicz nie była w stanie strzelić nawet honorowego gola i mecz zakończył się wygraną drużyny Ireneusza Mamrota aż 4:0.

Miedź Legnica w kolejnym meczu ligowym zmierzy się przed własną publicznością z Arką Gdynia. Znicz Pruszków z kolei ugości na własnym obiekcie Kotwicę Kołobrzeg.

Miedź Legnica – Znicz Pruszków 4:0

Drygas (1′), Chuca (9′), Mijusković (39′), Bogacz (48′)

