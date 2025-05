Odra wymknęła się z paszczy lwa. Trudny sprawdzian przed ekipą z Opola

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Wrąbel

Legnica i Opole blisko realizacji celów

Niedzielę z Betclic 1. ligą można rozpocząć od rywalizacji klubów znajdujących się w skrajnie różnych miejscach tabeli, czyli Miedź Legnica – Odra Opole. Pierwsza z tych ekipa dowodzona jest przez Wojciecha Łobodzińskiego, który wrócił do klubu z misją podjęcia skutecznej walki o awans. Miejsce w TOP2 jest już przegrane, więc teraz legniczanie muszą bronić czteropunktowej przewagi nad siódmym Górnikiem Łęczna.

Czujna musi pozostać także ekipa Jarosława Skrobacza, która mocno przybliżyła się do zachowania ligowego bytu. Sześć punktów to już przewaga, którą trudno będzie wypuścić, ale w piłce nic nie jest pewne. Stąd pełen fokus na mecz, który rozpocznie się w niedzielę 4 maja o 12:00. Transmisja na stronie tvpsport.pl.

Jak zakończy się mecz? Wygrana Miedzi

Remis

Wygrana Odry Wygrana Miedzi 100%

Remis 0%

Wygrana Odry 0% 1+ Votes

Punkty smakują im inaczej

Zestaw ostatnich przeciwników Miedzi nie budził obaw u kibiców legnickiego klubu, a mimo tego zdarzyły się wpadki. Ekipa Wojciecha Łobodzińskiego zaledwie zremisowała z broniącymi się przed spadkiem drużynami z Kołobrzegu i Głogowa. Jedyny przedstawiciel dołu tabeli, którego udało się pokonać to Warta Poznań.

Ze swoich ostatnich zdobyczy punktowych zadowolona może być Odra. Boje z czołówką ligi kończyły się minimalnymi porażkami. Lepiej było z bezpośrednimi rywalami o utrzymanie. Opolanie nie dali się pokonać Chrobremu, a wcześniej okazali się lepsi od Warty Poznań.

Mecze drużyny Miedź Legnica Chrobry Głogów 1 Miedź Legnica 1 Miedź Legnica 3 Warta Poznań 2 Kotwica Kołobrzeg 0 Miedź Legnica 0 Ruch Chorzów 1 Miedź Legnica 2 Miedź Legnica 0 Górnik Łęczna 2 Mecze drużyny Odra Opole Odra Opole 0 Górnik Łęczna 0 Odra Opole 3 Stal Rzeszów 0 Arka Gdynia 1 Odra Opole 0 Odra Opole 1 Wisła Kraków 2 Znicz Pruszków 2 Odra Opole 1

Miedź chce potwierdzić swoją jakość

Piłkarzy z Legnicy i Opola dzieli wyraźna różnica w jakości sportowej. Widać było to w poprzedniej konfrontacji tych klubów, kiedy to Odra zeszła z boiska pokonana i bez choćby strzelonego gola. Miedź wygrała w delegacji 2:0 i teraz liczy na powtórkę u siebie.

Kursy bukmacherskie na mecz: Miedź Legnica – Odra Opole

Rzut okiem na kursy ustalone przez bukmachera Betclic powinien wystarczyć do zrozumienia, że Miedź Legnica nie powinna sobie pozwolić na stratę choćby punktu w nadchodzącej rywalizacji. Współczynnik na jej zwycięstwo to 1.61, co jest niskim kursem w porównaniu ze współczynnikiem na sukces Odry Opole (5.20). Potencjalny remis można zagrać po kursie 3.90.

Zwycięzca Strona Kursy MIEDŹ 1.61 REMIS 3.90 ODRA 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 maja 2025 11:55 .

Who will win ? Miedź Legnica P P W R W R ? 57.8 % Remis 23.3 % Odra Opole P P P P W R ? 18.9 %

