Mecz o przełamanie… i o posadę? Ruch podejmuje Miedź

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Ruch Chorzów zagra z Miedzią Legnica

Jednym z czwartkowych spotkań tej kolejki Betclic 1. ligi będzie rywalizacja pomiędzy Ruchem Chorzów a zespołem Miedzi Legnica. Starcie to przynajmniej na papierze zapowiada się bardzo dobrze, bowiem spotykają się ze sobą dwie mocne ekipy, które z pewnością powinny w tym sezonie przynajmniej powalczyć o miejsce w strefie barażowej.

Problem jednak w tym, że zarówno Ruch Chorzów, jak i Miedź Legnica w ostatnich tygodniach złapała zadyszkę. Niebiscy przegrali ostatnie dwa mecze ligowe, a w sumie ich ostatnie zwycięstwo to jeszcze końcówka poprzedniego roku. To wszystko powoduje, że posada Dawida Szulczka wisi na włosku i być może czwartkowe spotkanie będzie ostatnią szansą na uratowanie pozycji. Z kolei Miedź po zmianie trenera gra gorzej, niż przed nią, a więc także w Legnicy nie jest kolorowo.

Kto wygra mecz? Ruch Chorzów

Remis

Miedź Legnica Ruch Chorzów 85%

Remis 8%

Miedź Legnica 8% 13+ Votes

Ostatnie mecze Ruchu i Miedzi

W poprzedniej kolejce, a właściwie kilka dni temu Ruch Chorzów przegrał z zespołem GKS-u Tychy przed własną publicznością. Gospodarze ulegli 0:1, wcześniej z kolei odpadali z Pucharu Polski przegrywając z Legią Warszawa aż 0:5. Poza tym w ostatnich tygodniach chorzowianie ulegli także Górnikowi Łęczna oraz Arce Gdynia, a jedyny zdobyty punkt to mecz z Wisłą Płock.

Z kolei jeśli chodzi Miedź Legnica to piłkarze Wojciecha Łobodzińskiego przegrali z Górnikiem Łęczna oraz Arką Gdynia. Udało się im jednak pokonać zespół Wisły Kraków w starciu 14 marca. Poza tym jednak ostatnie mecze to także porażka ze Zniczem Pruszków oraz Polonia Warszawa. Tym samym piłkarze z Dolnego Śląska osunęli się już na 4. miejsce w strefie barażowej, a ich czwartkowi rywale lokują się na pozycji numer 10. w ligowej tabeli.

Mecze drużyny Ruch Chorzów Ruch Chorzów 0 GKS Tychy 1 Ruch Chorzów 0 Legia Warszawa 5 Górnik Łęczna 2 Ruch Chorzów 0 Ruch Chorzów 0 Wisła Płock 0 Ruch Chorzów 0 Arka Gdynia 1 Mecze drużyny Miedź Legnica Miedź Legnica 0 Górnik Łęczna 2 Arka Gdynia 2 Miedź Legnica 0 Miedź Legnica 2 Wisła Kraków 1 Znicz Pruszków 2 Miedź Legnica 1 Miedź Legnica 2 Polonia Warszawa 3

Historia spotkań Ruchu Chorzów i Miedzi Legnica

W pierwszym meczu tego sezonu zdecydowanie lepsza okazała się drużyna Miedzi Legnica. Jeszcze we wrześniu padł bowiem wynik 3:0 dla gospodarzy. Wcześniejsze starcia obu tych ekip to odległe lata, bowiem aż kwiecień 2018 roku. Wówczas legniczanie wygrali także przed własną publicznością i to aż 6:1. Ostatnie zwycięstwo Ruchu to wrzesień 2017 roku i wynik 1:0 przed własną publiką.

Kursy bukmacherskie na mecz: Ruch Chorzów – Miedź Legnica

Według bukmacherów faworytem tego meczu są piłkarze Niebieskich. Kurs na zwycięstwo Ruchu Chorzów wynosi mniej więcej 2.08. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.30. Za taki sam lub też bardzo podobny kurs postawić można na zwycięstwo gości, a więc Miedzi Legnica.

Ruch Chorzów Miedź Legnica 2.08 3.30 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2025 21:52 .

Who will win ? Ruch Chorzów R P R P P P ? 44.5 % Remis 27.7 % Miedź Legnica W P P W P P ? 27.7 %

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.