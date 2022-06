fot. PressFocus Na zdjęciu: Prezes Pierwszej Ligi Piłkarskiej – Marcin Janicki

– Można założyć, że spotkania Wisły Kraków będą stosunkowo często emitowane. W przypadku wyboru transmisji przez partnera telewizyjnego wpływ na to ma wiele czynników m.in. medialność klubu, forma sportowa, zainteresowanie kibiców czy sama ranga spotkania. Część spotkań będzie dostępna w Telewizji Polsat – pozostałe natomiast w przestrzeni Polsat Box Go – mówił o planach na transmisję meczów Fortuna 1 Ligi w nowej kampanii na antenach sportowych Polsatu prezes Pierwszej Ligi Piłkarskiej – Marcin Janicki.

Rozgrywki Fortuna 1 Ligi w sezonie 2022/2023 zapowiadają się niezwykle ciekawie

Prezes Pierwszej Ligi Piłkarskiej w rozmowie z Goal.pl ujawnił kilka planów związanych z kolejną kampanią na zapleczu PKO Ekstraklasy

Marcin Janicki wprost przyznał, że zainteresowanie rozgrywkami rośnie z każdym sezonem

Fortuna 1 Liga rośnie w siłę

Pan jak podsumuje rywalizację w Fortuna 1 Lidze w ostatniej kampanii?

Zdecydowanie pozytywnie. Finał baraży był swoistą wisienką na torcie i ukoronowaniem wspaniałego sezonu, który był atrakcyjny, nieprzewidywalny i bogaty w ładne gole. Liczymy, że w kolejnym sezonie będzie podobnie. Pierwsze miejsce zajęła Miedź Legnica, która w bezpośrednich spotkaniach z czołówką ligi pokazała swoją dobrą dyspozycję. Zarówno Widzew Łódź, jak i Korona Kielce, wywalczyły awans po bardzo trudnym i wymagającym sezonie. Blisko sprawienia sensacji była drużyna Chrobrego Głogów. Walka o konkretne miejsca trwała praktycznie do samego końca rozgrywek.

Baraże zdecydowanie są wartością dodaną rozgrywek i argumenty przeciwko rozgrywaniu takich meczów zostały kolejny razy w dobrym stylu unicestwione…

Dzięki rozgrywaniu baraży każda drużyna do ostatniej kolejki ma szansę walczyć o coś. W przeszłości zdarzało się, że na kilka kolejek przed końcem sezonu praktycznie wszystko było rozstrzygnięte – mecze nie generowały już takich emocji. Tymczasem obecna formuła baraży jest tak skonstruowana, że zarówno drużyna z miejsca trzeciego jak i szóstego ma szanse na awans. Ta druga sytuacja miała miejsce chociażby w sezonie 2020/2021, kiedy to awans uzyskała drużyna Górnika Łęczna. Baraże to bardzo cenna inicjatywa podjęta przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Emocji było sporo, ale nie biorąc pod uwagę tego, jak duże firmy zagrają w kolejnym sezonie w Fortuna 1 Lidze, jak dużą stratą dla tych rozgrywek jest brak Widzewa Łódź w nich?

Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na tradycje i historię miejsce Widzewa Łódź jest w najwyższej klasie rozgrywkowej. Gratuluję właścicielowi klubu Tomaszowi Stamirowskiemu oraz prezesom Mateuszowi Dróżdżowi i Michałowi Rydzowi. Wszyscy wykonali tytaniczną pracę, aby marzenie kibiców mogło się spełnić. Droga oczywiście nie była usłana różami, ale taki właśnie jest sport – finalnie jednak los chciał, aby Widzew Łódź świętował awans na swoim stadionie. Dla Fortuna 1 Ligi jest to oczywiście strata, ale nie odbieramy tego w ten sposób jako przedstawiciele rozgrywek. Cieszymy się, że dobrze zarządzany klub z piękną historią, z dużą społecznością kibicowską i nowoczesnym stadionem może w przyszłości decydować o sile polskiej piłki.

Jedni odchodzą, inni przychodzą. W nowym sezonie motorami napędowymi Fortuna 1 Ligi mogą być Wisła Kraków i Ruch Chorzów…

Biorąc pod uwagę liczbę mistrzowskich tytułów są to absolutnie topowe kluby piłkarskie w Polsce. Tak bogatej ligi pod względem atrakcyjności klubów nie było od lat. Na pewno będziemy chcieli w jak największym stopniu wykorzystać fakt, że tak uznane marki będą rywalizować w Fortuna 1 Lidze. Zresztą już mogę powiedzieć, że ligowe social media notuje znaczne wzrosty zainteresowania.

Dla klubów będzie to bardzo ekonomiczna liga, bo zdecydowana większość zespołów jest z południa Polski. To ułatwi działania marketingowe promujące rozgrywki?

Faktem jest, że na północy Polski tych klubów jest mniej, a na południu ma miejsce prawdziwa kumulacja. Górny Śląsk i Małopolska będą naprawdę bardzo mocno reprezentowane w Fortuna 1 Lidze. Mamy jednak świadomość, że z każdym sezonem następują duże przetasowania i w przyszłym roku ta sytuacja może ulec zmianie. Pozycjonujemy się oczywiście jako rozgrywki ogólnopolskie, bo rzeczywiście taka jest skala naszego oddziaływania.

Terminarz rozgrywek jest tak skonstruowany, że już w połowie lutego 2023 roku piłkarze Fortuna 1 Ligi wrócą do rywalizacji w rundzie wiosennej. Nie ma obaw, że pogoda może pokrzyżować plany?

W ostatnich latach sporo rzeczy wydarzyło się po raz pierwszy. Wprowadzona została trzecia transmisja meczu na antenach sportowych Telewizji Polsat, pojawiła się technologia VAR light. Jest też możliwość obejrzenia wszystkich spotkań Fortuna 1 Ligi na platformie Polsat Box Go, a także wykupu do jednorazowych transmisji. W sezonie 2022/2023 nie będzie natomiast spotkań rozgrywanych w czasie przerw reprezentacyjnych – dzięki temu nie będzie kolejek, gdzie cztery mecze były rozgrywane, a pozostałe musiały ulec przełożeniu ze względu na powołania zawodników do reprezentacji. Doszliśmy do wniosku, że wykonamy taki krok. Skutkiem tego jest oczywiście konieczność wcześniejszego startu rundy wiosennej. Wpływ na taką decyzję mają też mistrzostwa świata w piłce nożnej, które odbędą się jesienią tego roku. Zima bywała kapryśna w ostatnich latach, ale obiekty klubów Fortuna 1 Ligi w zdecydowanej większości są wyposażone w systemy podgrzewanej murawy, które powinny uniezależnić rozgrywki od realiów pogodowych.

Jak tak naprawdę wygląda proces tworzenia terminarza spotkań w 1 Lidze?

Za przygotowanie terminarza odpowiada Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, który jest w ścisłym kontakcie z przedstawicielami klubów, aby ustalić optymalny harmonogram meczów. W związku z tym, że obiekty są głównie miejskie i odbywają się na nich różne inicjatywy, to kluby dostarczają odpowiednie informacje, w jakich terminach nie mogą korzystać ze stadionów. Ponadto należy uwzględnić fakt występowania dwóch klubów z jednego miasta na szczeblu centralnym. Szczegółowy układ godzinowy wyznaczany jest finalnie przez partnera telewizyjnego.

Kasa rośnie?

Wiele klubów przeżyło boleśnie skutki pandemii na zapleczu PKO Ekstraklasy. Pan ma już informacje, czy kluby podniosły się po trudnym pod względem finansów czasie?

Trzy lata temu, obejmując stanowisko prezesa Pierwszej Ligi Piłkarskiej, nie sądziłem, że wyłącznie pierwsze pół roku będzie realizowane zgodnie z wcześniej założonym planem. Później pojawiła się pandemia, inflacja i wojna, a także inne zawirowania. Wydawało się, że po pandemii nic gorszego nie może się przytrafić, ale okazało się, że życie potrafi zaskakiwać. Trzeba podkreślić dzielną postawę klubów i osób zarządzających w tym niełatwym okresie. Faktem jest, że czas pandemiczny był trudny. Jeszcze wiosną tego roku zmagaliśmy się z nim. Tego jak będzie wyglądała jesień nikt nie wie, ale liczymy, że najgorsze już za nami.

Dzięki kryzysom można otrzymać jasne statystyki, co ma największy wpływ na przychody klubów. Są to kibice, sponsorzy, a może po prostu zyski po transferach?

Według metodologii Deloitte praktycznie 3/4 przychodów klubów to wpływy komercyjne, czyli bezpośrednio związane sponsorami klubów, właścicielami oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Pozostała część przychodów wynika z dni meczowych, czy transmisji. Przychody klubów w sezonie 2020/2021 wyniosły mniej więcej 128 milionów złotych według raportu Deloitte’a. Spodziewam się jednak, że najnowsze wyniki na tej płaszczyźnie będą wyższe, bo kluby potrafią zgromadzić coraz więcej środków. Ponadto najnowsze informacje będą bardziej miarodajne, bo w 2019 roku wyliczenia zostały przekształcone z raportu rocznego na sezonowy. Jesienią też po raz pierwszy w historii w raporcie Deloitte pojawi się porównanie sezonu do sezonu i to mogą być bardzo ciekawe dane.

Porównując zestaw drużyn z PKO Ekstraklasy i Fortuna 1 Ligi nie sposób nie zauważyć, że niektóre weekendy będą ciekawsze na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. Jest już plan, jak wykorzystać ten potencjał?

Punktem odniesienia będzie na pewno terminarz. Dzięki niemu będzie można ocenić poziom atrakcyjności spotkań i poszczególnych kolejek ligowych. Tych meczów będzie mnóstwo. Są kluby takie jak: Wisła Kraków, Ruch Chorzów, GKS Katowice, Arka Gdynia, czy ŁKS Łódź, które będą budzić duże zainteresowanie. Mamy dwa bardzo ciekawe kluby z Rzeszowa. Najbardziej atrakcyjne spotkania w Fortuna 1 Lidze z pewnością będą osiągały porównywalne wyniki oglądalności jak duża część spotkań Ekstraklasy.

Koncepcja trzech meczów transmitowanych na antenach Grupy Polsat zostanie zachowana?

Trzy spotkania będzie można oglądać na sportowych kanałach Polsatu, a pozostałe sześć meczów będzie można śledzić dzięki platformie Polsat Box Go, dzięki której w pakiecie sportowym można uzyskać dostęp nie tylko do spotkań Fortuna 1 Ligi, ale także do meczów Ligi Mistrzów, co może być bardzo atrakcyjne dla widza. Ponadto będzie można korzystać z wykupienia pojedynczego dostępu do konkretnego spotkania. Dzięki uprzejmości Cyfrowego Polsatu możemy korzystać z tego rozwiązania i wkrótce powinna wystartować specjalna kampania promocyjna w tej sprawie. Mecze oczywiście będą emitowane z komentarzem i statystykami. Transmisja będzie natomiast realizowana za pomocą kilku kamer. Jakość produkcji na pewno będzie z czasem podnoszona.

W jakich terminach i porach będą rozgrywane spotkania Fortuna 1 Ligi?

W poprzednim sezonie mecze były rozgrywane w systemie piątek-sobota-niedziela-poniedziałek. W nadchodzącym sezonie ta formuła zostanie powtórzona. Trzy spotkania będzie wybierał nadawca, który będzie dostosowywał plan rozegrania meczu do swojego grafiku. Pozostałe mecze znajdą się we wcześniej ustalonej ramówce, dzięki czemu spotkania nie będą się nakładały. W związku z tym, jeśli będzie ktoś chętny, aby oglądać wszystkie mecze danej kolejki Fortuna 1 Ligi w transmisji na żywo od początku do końca, to będziemy chcieli stworzyć taką możliwość.

Pora rozegrania najważniejszych spotkań kolejki o godzinie 12:30 w sobotę i niedzielę pozostanie?

Rozmawiamy w tej sprawie z naszym partnerem telewizyjnym. Proces doboru godzin zawsze poprzedzony jest szczegółową analizą oglądalności. W trybie bieżącym przekazujemy ewentualne sugestie i przemyślenia ze strony klubów do partnera telewizyjnego. Z niecierpliwością czekamy na wskazania dotyczące sezonu 2022/2023.

Fani Białej Gwiazdy mogą być spokojni

Jaki czynnik będzie decydujący w kontekście wyboru meczów do transmisji telewizyjnej?

Można założyć, że spotkania Wisły Kraków będą stosunkowo często emitowane. W przypadku wyboru transmisji przez partnera telewizyjnego wpływ na to ma wiele czynników m.in. medialność klubu, forma sportowa, zainteresowanie kibiców czy sama ranga spotkania. Część spotkań będzie dostępna w telewizji – pozostałe natomiast w Internecie.

Jest szansa na to, że przed najważniejszymi meczami nadawca będzie budował atmosferę piłkarskiego święta, tworząc studio przedmeczowe?

To jest zdecydowanie kwestia do omówienia. Posłużę się tutaj przykładem meczu derbowego pomiędzy Widzewem a ŁKS-em. Odpowiednio przygotowane studio przedmeczowe spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony kibiców. Na pewno będziemy chcieli wykorzystać potencjał kilku hitów weekendów, które będą miały miejsce na poziomie Fortuna 1 Ligi. W ligowych mediach społecznościowych po raz pierwszy w ostatnim sezonie pojawiły się z kolei fragmenty spotkań, co też pokazuje, że kolejny krok został wykonany w kierunku poprawienia odbioru rozgrywek.

Zakłady bukmacherskie eWinner w poprzedniej kampanii, jako partner 2 Ligi emitowały mecze tych rozgrywek poprzez swoją aplikację. Czy podobne rozwiązanie jest możliwe w przypadku Fortuna zakładów bukmacherskich i 1 Ligi?

Temat był już poruszony. Jesteśmy jak najbardziej otwarci na takich ruch, ale w tym przypadku ostateczny głos ma sponsor rozgrywek. Naszym celem jest, aby dostępność meczów Fortuna 1 Ligi była jak największa. Aby kibic mógł śledzić spotkania zarówno w telewizji, jak i w internecie. Zarówno w wersji abonamentowej, jak i jednorazowego wykupienia transmisji.

Przetarg na prawa telewizyjne PKO Ekstraklasy a Fortuna 1 Liga

Wiadomo, że trwają już rozmowy dotyczące przetargu na prawa telewizyjne na mecze Ekstraklasy na kolejne cztery sezony. Chodzą słuchy, że w jednym z pakietów będą udostępnione spotkania 1 Ligi oraz Ekstraklasie kobiet. Pan jak się do tego ustosunkuje?

Obecna umowa z partnerem telewizyjnym obowiązuje do zakończenia sezonu 2023/2024, więc czasu jest jeszcze sporo. Z każdym sezonem, dzięki wsparciu Dyrektora Mariana Kmity, jakość transmisji i dostępność medialna rozgrywek podnosi się, więc kibice mogą być zadowoleni. W naszym przypadku ewentualna procedura przetargową rozpocznie się w przyszłym roku. Rozgrywki Fortuna 1 Ligi to jeden z produktów medialnych Polskiego Związku Piłki Nożnej, więc niezbędna będzie rozmowa na temat ewentualnych kierunków rozwoju całego portfolio produktu.

Jak natomiast wygląda temat kwestii technologicznych w postaci systemu VAR i goal-line technology w kontekście meczów Fortuna 1 Ligi?

VAR light w najbliższym sezonie także będzie funkcjonował. Aktualnie trwa proces przeniesienia technologi na obiekty, które w poprzednim sezonie nie brały udziału w rywalizacji na tym poziomie rozgrywkowym. Oczywiście konieczne jest zaadoptowanie odpowiedniego pomieszczenia w klubie na potrzebę systemu VAR light, gdzie sędzia VAR będzie miał kontakt z arbitrem głównym. Odpowiednie wdrożenie i ustabilizowanie VAR light to dla nas priorytet. W dalszej kolejności będzie czas na ewentualne nowinki technologiczne jak np. goal-line.

Na zakończenie proszę powiedzieć, czy po tym, jak jasne stało się, że Fortuna 1 Liga zapowiada się jako bardzo atrakcyjna alternatywa dla PKO Ekstraklasy w sezonie 2022/2023, to ma Pan dużo mniej czasu dla siebie?

To pytanie dobre dla mojej żony. Sam jestem ciekawy, co na ten temat myśli [śmiech]. Pracy jest na pewno dużo. Od trzech lat mam przyjemność pełnić funkcję prezesa Pierwszej Ligi Piłkarskiej. Zależy mi na tym, aby rozgrywki cały czas się rozwijały. Nie mam oczywiście wpływu na to, jakie zespoły biorą w nich udział, ale staram się robić, co w mojej mocy, aby współpraca z ligowymi partnerami była jak najlepsza – z korzyścią dla klubów i przede wszystkim kibiców.

