PressFocus Na zdjęciu: Szymon Skrzypczak

Chojniczanka Chojnice w pierwszym meczu nowego sezonu mierzyła się na swoim stadionie z GKS-em Tychy. Dość niespotykaną bramkę w tym spotkaniu zdobył Szymon Skrzypczak. Z pewnością to trafienie może aspirować do gola sezonu.

Daniel Skrzypczak popisał się fantastycznym uderzeniem z środka boiska

Napastnik przelobował bramkarza doprowadzając do szybkiego wyrównania

Takich goli nie ogląda się codziennie

Niesamowite trafienie Szymona Skrzypczaka

Pierwszy sobotni mecz 1. Ligi rozpoczął się o godzinie 15:00. Już w 9. minucie na prowadzenie wyszli piłkarze GKS-u Tychy, a na listę strzelców wpisał się Daniel Rumin.

Ale zespół z Górnego Śląska z tego prowadzenia cieszył się zaledwie kilka chwil. Piłkę na środku boiska ustawił Szymon Skrzypczak przygotowując się do wznowienia gry. Były napastnik Górnika Zabrze nie zdecydował się jednak na zwykłe rozpoczęcie podając do kolegi z zespołu. 32-letni gracz postanowił stojącą piłkę bezpośrednio uderzyć na bramkę Kacpra Dany. Bramkarz GKS-u został przelobowany, a futbolówka zatrzepotała w siatce. Takich bramek nie ogląda się co tydzień.

Tylko chwilę z prowadzenia cieszyli się piłkarze @GKSTychy1971. Zawodnicy @ChojniczankaMKS do remisu doprowadzili bowiem po TAKIM golu 😮⚽ #CHOTYC pic.twitter.com/Hj1KoKGbzk — Polsat Sport (@polsatsport) July 16, 2022

